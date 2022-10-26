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برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا على أياكس بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 06:01 مساء
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا على أياكس بدوري الأبطال
ليفربول أمام أياكس.. برشلونة مع بايرن. (إنترنت)
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تستكمل اليوم الأربعاء الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال أوروبا، ففي المجموعة الثالثة، يتصدر برشلونة الإسباني المشهد نظرًا لصعوبة موقفه المتمثل في محاولة البقاء على أمل التأهل إلى دور الستة عشر من المسابقة، عندما يستضيف بايرن ميونيخ الألماني.

برشلونة يحاول استعادة سمعته
يحاول برشلونة استعادة سمعته بمواجهة منافس تعرض أمامه لخمس هزائم على التوالي، علمًا بأن بايرن ضمن تأهله عن مجموعة الموت الثالثة بتصدره الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات.

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وفي نفس المجموعة يستقبل إنتر ميلان الإيطالي نظيره التشيكي فريق فيكتوريا بلزن، ويأمل بلزن في تعويض خيبة خروجه من المسابقة القارية الأم بالتأهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في حال عدم خسارته وعدم فوز برشلونة، أما إذ تعادل الفريق التشيكي وخسر النادي الكتالوني فسيدخل طرفًا في الصراع على المركز الثالث، وفي حال نجح إنتر في التغلب على فيكتوريا بلزن صاحب القاع من دون نقاط، سيجد برشلونة نفسه خارج المسابقة القارية للموسم الثاني على التوالي.

فرصة حسم التأهل تغازل ليفربول أمام أياكس
وفي المجموعة الأولى، يجد ليفربول الإنجليزي نفسه أمام فرصة حسم التأهل عندما يحل ضيفًا على أياكس الهولندي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في حين ضمن نابولي الإيطالي الذي يستضيف غلاسكو رينجرز الأسكتلندي تأهله إلى دور الستة عشر، ويتصدر بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة من 4 انتصارات.

ويتذيل رينجرز قاع الترتيب من دون نقاط، وفي حال فاز نابولي على رينجرز، سيحتاج ليفربول الثاني مع 9 نقاط إلى نقطة واحدة فقط من مواجهته في أمستردام أمام مضيفه أياكس الثالث بـ3 نقاط للحاق بركب المتأهلين، في حين أن فوز «الريدز» سيُبقي على آماله بانتزاع الصدارة من نابولي، قبل المواجهة الأخيرة بينهما على ملعب «أنفيلد رود» في الأول من نوفمبر المقبل.

تأهل تاريخي لـ«كلوب بروج».. وموقف صعب لـ«أتلتيكو»
حقق كلوب بروج البلجيكي تأهلًا تاريخيًا إلى دور الستة عشر بتصدره للترتيب مع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل في المجموعة الثانية، ويستقبل المتصدر وصيفه بورتو البرتغالي بـ6 نقاط، حيث إن فوز الأخير وعدم حصد أتلتيكو مدريد الثالث للنقاط الثلاث أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني الرابع مع 3 نقاط يمكن أن يؤهل بورتو إلى الدور التالي.

وفي حالة فوز أتلتيكو مدريد على ليفركوزن سيؤجل الحسم حتى الجولة الأخيرة حين يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى بورتو للتنافس على بطاقة التأهل، ونظريًا لا زال ليفركوزن يملك الفرصة حسابيا.

محاولة خطف الصدارة أمام توتنهام الإنجليزي
وفي المجموعة الرابعة، يحاول توتنهام الإنجليزي المتصدر بـ7 نقاط حسم بطاقة التأهل قبل الجولة الختامية في حالة الفوز على ضيفه سبورتينغ البرتغالي الثالث والذي يتساوى مع الوصيف مرسيليا الفرنسي برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويلاقي الأخير فريق آينتراخت فرنكفورت الألماني متذيل الترتيب بـ4 نقاط.

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