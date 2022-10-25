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تشيلسي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 09:21 مساء
تشيلسي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لاعبو تشيلسي الإنجليزي يحتفلون بهدف في شباك ريد بول سالزبورغ النمساوي، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 (حساب الفريق الإنجليزي على تويتر)
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عاد تشيلسي الإنجليزي من النمسا ببطاقة تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك بفوزه على ريد بول سالزبورغ 2-1 الثلاثاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل الكرواتي ماتيو كوفاشيتش (23) والألماني كاي هافيرتس (64) هدفي تشيلسي، وجونيور أدامو (48) هدف سالزبورغ.

دخل تشلسي اللقاء متصدراً بفارق نقطة عن مضيفه وثلاث عن كل من ميلان الإيطالي، ودينامو زغرب الكرواتي اللذين يتواجهان لاحقاً على أرض الأخير، ونجح من خلال فوزه الثالث بحسم تأهله قبل جولة على النهاية.

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