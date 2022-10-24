أبطال «كوسكواد» يحصدون بطولة «دبي برو».. ودعبول أول «كلاسيك فيزيك»

القاهرة - بوابة الوسط

توج أبطال «كوسكواد» بالمراكز الأولى في بطولة «دبي برو» للمحترفين، التي أُقيمت في دبي، الأحد، حيث نجح البطل السوري في الفوز بالمركز الأول في «الكلاسيك فيزيك»، وهي البطولة الثانية التي يفوز بها اللاعب هذا العام، بعد فوزه بلقب بطولة «أرنولد كلاسيك أوروبا» التي أُقيمت بلندن في سبتمبر الماضي.

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وفي منافسات «البودي بيلدينغ» وزن الـ212 حصل محمد امبابي نجم فريق «كوسكواد» المتأهل لمنافسات «مستر أولمبيا» على المركز الثاني بعد منافسة شرسة مع العماني مازن الراحبي الذي حصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول، وحجز بطاقة التأهل هو الآخر للمشاركة في نسخة «مستر أولمبيا 2022»، التي ستقام في منتصف ديسمبر المقبل في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية.

تألق أعضاء فريق «كوسكواد»

ولم تتوقف انتصارات فريق «كوسكواد» في بطولة دبي عند هذا الحد بعد تألق أكثر من لاعب في منافسات المحترفين، حيث شهدت منافسات الهواة فوز محمد علي مرشد بالمركز الأول وذهبية «الجونيور» في فئة الفيزيك، وفاز بالمركز الثالث في الكبار، وحصل إسلام كامل على المركز الأول في الفيزيك.

وعقب انتهاء بطولة «دبي برو» وجه مؤسس فريق «كوسكواد» إسلام قرطام التهنئة للاعبيه الفائزين بالمراكز الأولى، مؤكدًا أن محمد إمبابي فاز بالمركز الثاني في أقوى بطولات الـ212 هذا العام بعد منافسة شرسة، وطالبه ببذل مزيد الجهد لتحقيق إنجاز جديد في منافسات «مستر أولمبيا» بعد شهرين.

ميشيل دعبول يحصد المركز الأول

كما أشار قرطام إلى أن ميشيل دعبول واصل حصد المركز الأول في البطولات التي شارك فيها، متمنيًا فوزه بذهبية «مستر أولمبيا» في الكلاسيك فيزيك هذا العام لتصبح خير ختام لتألقه، ولكي ينضم إلى البطل المصري العالمي «بيج رامي» قائد الفريق الذي توج بلقب «مستر أولمبيا» في «البودي بيلدينغ» للوزن المفتوح مرتين متتاليتين في آخر نسختين من البطولة، ويعد أبرز المرشحين للفوز باللقب في نسخة هذا العام.

تصعيد لاعبين كمال أجسام محترفين

واختتم مؤسس «كوسكواد» تصريحاته بالتأكيد على سعادته بالمستوى الجيد الذي ظهر به لاعبو الفريق في منافسات الهواة أيضًا، وهو ما يؤكد أن الفريق بسير بخطى قوية وثابتة في دعم واكتشاف وتصعيد لاعبي كمال أجسام محترفين متميزين نجحوا في الوصول لمنصات التتويج وحققوا عديد البطولات والألقاب.

كما شهدت منافسات كمال الأجسام للمحترفين فوز محمد مجدي المصري، لاعب الفريق بالمركز الرابع في فئة الفيزيك بمنافسات بطولة وارسو للمحترفين التي أُقيمت، الأحد، بالعاصمة البولندية، ومن المنتظر أن يشارك محمد مجدي في منافسات بطولة براغ التي ستقام في العاصمة التشيكية السبت المقبل.

تتويج في بطولة «دبي برو» لكمال الأجسام. (فيسبوك)