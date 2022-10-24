جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب الصانعين

القاهرة - بوابة الوسط

واصل الهولندي ماكس فيرستابن، المتوج بطلاً للعالم للمرة الثانية على التوالي، أداءه الرائع وعادل الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد، ليهدي في طريقه فريقه ريد بول لقبه الأول عند الصانعين منذ 2013، بعد فوزه الأحد بجائزة الولايات المتحدة الكبرى، الجولة 19 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وتمكن الهولندي، الذي حسم اللقب العالمي في الجولة الماضية في اليابان، من تحقيق فوزه الثالث عشر في الموسم، ما سمح له بمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الألمانيين ميكايل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004)، وسيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول بالذات عام 2013)، وفق وكالة «فرانس برس».