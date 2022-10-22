السيب يمنح سلطنة عمان أول لقب قاري في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط

منح نادي السيب سلطنة عمان أول لقب قاري في تاريخها، بتتويجه اليوم السبت بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إثر فوزه على مضيفه كوالالمبور سيتي الماليزي (3-صفر) على استاد بوكيت جليل الوطني.

وسجل للفائز علي البوسعيدي في الدقيقة 22، وأضاف الثاني عبد العزيز المقبالي في الدقيقة 37، قبل أن يضيف محسن الغساني الهدف الثالث في الدقيقة 69 من زمن المباراة، بحسب «فرانس برس».

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وانضم السيب العماني إلى لائحة المتوجين التي يتصدرها الكويت الكويتي والقوة الجوية العراقي بثلاثة ألقاب، بينما يأتي الفيصلي الأردني والمحرق البحريني بلقبين.

وحرم فريق السيب بطل الدوري العماني مرتين توالياً، كوالالمبور سيتي من منح اللقب الثاني لماليزيا، بعدما كان جوهور دار التعظيم توج بنسخة العام 2015.