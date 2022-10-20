النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر...

قررت النيابة العامة السويسرية الخميس، استئناف قرار تبرئة الفرنسي الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جوزيف بلاتر في قضية احتيال.
وقالت النيابة العامة، إنها أرسلت بيان استئناف إلى محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الفيدرالية خلال المدة القانونية و«طلبت الإلغاء الكامل للحكم الابتدائي»، حسب وكالة «فرانس برس».
القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني
وفي 8 يوليو الماضي برأ القضاء السويسري بلاتر وبلاتيني من الاتهامات في القضية التي دمرت الحياة المهنية للرجلين.
ولم توافق المحكمة الجزائية في بلينتسونا على طلبات النيابة العامة منتصف يونيو بسجن بلاتر (86 عاما) وبلاتيني (67 عاما) سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي «فيفا» بحصول بلاتيني على تعويض غير مبرّر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لعمل استشاري لصالح بلاتر.
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