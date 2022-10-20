النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر

القاهرة - بوابة الوسط

قررت النيابة العامة السويسرية الخميس، استئناف قرار تبرئة الفرنسي الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جوزيف بلاتر في قضية احتيال.

وقالت النيابة العامة، إنها أرسلت بيان استئناف إلى محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الفيدرالية خلال المدة القانونية و«طلبت الإلغاء الكامل للحكم الابتدائي»، حسب وكالة «فرانس برس».