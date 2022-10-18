«فيفا» يصادق على هدم ملعب حادث التدافع المميت في إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الثلاثاء، أن ملعب كرة القدم حيث قتل أكثر من 130 شخصا في تدافع في وقت سابق خلال أكتوبر الجاير سيهدم ويعاد بناؤه.

وقال ويدودو للصحفيين بعد لقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو «بالنسبة إلى ملعب كانجوروهان في مالانغ، سنهدمه ونعيد تشييده بما يتوافق مع معايير الفيفا، مع منشآت مناسبة لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين»، بحسب «فرانس برس».

أكثر من 40 طفلا من بين قتلى التدافع

وكان أكثر من 40 طفلا من بين قتلى التدافع الذي وقع في مدينة مالانغ شرق جاوة في الأول من أكتوبر، في «يوم أسود» لكرة القدم، على حد قول إنفانتينو.

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وقال مسؤولون إن بوابات الملعب القادر على استيعاب 42 ألف متفرج والذي افتُتح العام 2004 كانت كبيرة بما يكفي لمرور شخصين فقط منها في وقت واحد وكان بعضها مغلقا عندما وقعت الكارثة.

إنفانتينو: فيفا سيساعد على إصلاح الكرة في إندونيسيا

وبعدما تدفق مشجعون إلى الملعب في نهاية مباراة بين نادي «أريما» وخصمه «بيرسيبايا سورابايا»، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المدرجات المكتظة، ما أدى إلى التدافع، وأكد إنفانتينو أن الفيفا سيساعد في «إصلاح وتبديل» وضع كرة القدم في إندونيسيا.

وأضاف «ما يمكنني ضمانه لجميع الإندونيسيين هو أن الفيفا هنا معكم وهو باقٍ وسيعمل عن قرب مع الحكومة والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد إندونيسيا».