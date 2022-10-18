Atwasat

«فيفا» يصادق على هدم ملعب حادث التدافع المميت في إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 03:10 مساء
«فيفا» يصادق على هدم ملعب حادث التدافع المميت في إندونيسيا
إنفانتينو في الإطار الأيمن وملعب كانجوروهان في الإطار الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الثلاثاء، أن ملعب كرة القدم حيث قتل أكثر من 130 شخصا في تدافع في وقت سابق خلال أكتوبر الجاير سيهدم ويعاد بناؤه.

وقال ويدودو للصحفيين بعد لقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو «بالنسبة إلى ملعب كانجوروهان في مالانغ، سنهدمه ونعيد تشييده بما يتوافق مع معايير الفيفا، مع منشآت مناسبة لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين»، بحسب «فرانس برس».

أكثر من 40 طفلا من بين قتلى التدافع
وكان أكثر من 40 طفلا من بين قتلى التدافع الذي وقع في مدينة مالانغ شرق جاوة في الأول من أكتوبر، في «يوم أسود» لكرة القدم، على حد قول إنفانتينو.

- تصنيف الفيفا: البرازيل الأولى عالميًا.. والمنتخب الليبي يتقدم مركزا

وقال مسؤولون إن بوابات الملعب القادر على استيعاب 42 ألف متفرج والذي افتُتح العام 2004 كانت كبيرة بما يكفي لمرور شخصين فقط منها في وقت واحد وكان بعضها مغلقا عندما وقعت الكارثة.

إنفانتينو: فيفا سيساعد على إصلاح الكرة في إندونيسيا
وبعدما تدفق مشجعون إلى الملعب في نهاية مباراة بين نادي «أريما» وخصمه «بيرسيبايا سورابايا»، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المدرجات المكتظة، ما أدى إلى التدافع، وأكد إنفانتينو أن الفيفا سيساعد في «إصلاح وتبديل» وضع كرة القدم في إندونيسيا.

وأضاف «ما يمكنني ضمانه لجميع الإندونيسيين هو أن الفيفا هنا معكم وهو باقٍ وسيعمل عن قرب مع الحكومة والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد إندونيسيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا

«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا
الكرملين: لا علم لدينا باستخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا

الكرملين: لا علم لدينا باستخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا
إندونيسيا تقرر هدم ملعب حادث التدافع المميت

إندونيسيا تقرر هدم ملعب حادث التدافع المميت
بلينكن: الصين وضعت «جدولا زمنيا أسرع بكثير» لضم تايوان

بلينكن: الصين وضعت «جدولا زمنيا أسرع بكثير» لضم تايوان
أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب

أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية ...
واشنطن: واثقون من سيطرة باكستان على ترسانتها النووية

واشنطن: واثقون من سيطرة باكستان على ترسانتها النووية
حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه

حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه
تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام

تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف

بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
قمة «البريميرليغ» بين مانشستر سيتي وليفربول بتوقيت ليبيا
قمة «البريميرليغ» بين مانشستر سيتي وليفربول بتوقيت ليبيا
انتهت: ريال مدريد 3-1 برشلونة (بنزيما وفالفيردي ورودريجو -توريس)
انتهت: ريال مدريد 3-1 برشلونة (بنزيما وفالفيردي ورودريجو -توريس)
ريال مدريد يخطف صدارة «الليغا» من برشلونة بثلاثية «برنابيو»
ريال مدريد يخطف صدارة «الليغا» من برشلونة بثلاثية «برنابيو»
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية
كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية...
صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا
صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا...
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال ......
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي...
أبطال أوروبا: برشلونة على أبواب الخروج وتشافي يقر «إنه خطأي»
أبطال أوروبا: برشلونة على أبواب الخروج وتشافي يقر «إنه خطأي»...
المزيد
«فيفا» يصادق على هدم ملعب حادث التدافع المميت في إندونيسيا
«فيفا» يصادق على هدم ملعب حادث التدافع المميت في إندونيسيا...
كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية
كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية...
افتتاح الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.. الثلاثاء
افتتاح الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.. الثلاثاء...
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين...
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط