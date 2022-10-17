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كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 09:55 مساء
كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية
كريم بنزيمة مع جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول»، الإثنين 17 أكتوبر 2022 (تويتر)
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توِّج كريم بنزيمة مهاجم ونجم «ريال مدريد» ومنتخب فرنسا بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» للعام الجاري، متفوقاً على ساديو ماني، الذي جاء في المركز الثاني.

ليفاندوفيسكي أفضل مهاجم
وفي الحفل نفسه، توج البولندي روبرت ليفاندوفيسكي بجائزة «غيرد مولر» لأفضل مهاجم، وذلك بعد تألقه مع فريقه السابق «بايرن ميونيخ» في الموسم الماضي، وتسجيله 57 هدفاً في كل المسابقات (50 مع بايرن و7 مع منتخب بلاده).

كورتوا أفضل حارس مرمى
وحصل البلجيكي تيبو كورتوا على جائزة «ياشين لأفضل حارس مرمى»، وذلك بعد المستوى الذي قدمه في موسمه الماضي مع «ريال مدريد»، حيث أسهمت تصدياته الحاسمة في فوز الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا.

أليكسيا بوتياس أفضل لاعبة للمرة الثانية توالياً
وفازت الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة للمرة الثانية توالياً. وقالت بوتياس إنها أصرت على أن تحافظ على مستواها وأن تتطور منذ أول لحظة أحرزت فيها الجائزة في العام الماضي.

ساديو ماني يفوز بجائزة «سقراطيس» للأعمال الخيرية
وتوج ساديو ماني بجائزة «سقراطيس» للملتزمين بالأعمال الخيرية، وقال نجم المنتخب السنغالي تعليقاً على ذلك إنه يسعى جاهداً لجعل حياة الكثيرين في المكان الذي نشأ فيه أفضل.

غافي أفضل لاعب شاب
كما حصل الإسباني غافي لاعب «برشلونة» الصاعد، وأحد نجوم المنتخب الإسباني حاليًا على جائزة «أفضل لاعب شاب»، وذلك خلال الحفل الذي يسهم في تقديمة أسطورة أفريقيا والكرة الإيفوارية ديديه دروغبا.

مانشستر سيتي أفضل نادي في العالم
وفاز فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي بجائزة أفضل نادي في العالم عام 2022، متفوقا على بطل أوروبا ريال مدريد.

المراكز العشر الأولى:
الأول: كريم بنزيمة (ريال مدريد).
الثاني: ساديو ماني (بايرن ميونخ)
الثالث: كيفين دي بروين (ماشستر سيتي).
الرابع: روبرت ليفاندوفيسكي (برشلونة)
الخامس: محمد صلاح (ليفربول).
السادس: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).
السابع: تيبو كورتوا (ريال مدريد).
الثامن: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).
التاسع: لوكا مودريتش (ريال مدريد).
العاسر: إرلينغ براوت هولاند (ماشستر سيتي).

روبرت ليفاندوفيسكي بجائزة «غيرد مولر» لأفضل مهاجم، الإثنين 17 أكتوبر 2022 (تويتر)
روبرت ليفاندوفيسكي بجائزة «غيرد مولر» لأفضل مهاجم، الإثنين 17 أكتوبر 2022 (تويتر)
تيبو كورتوا مع جائزة «ياشين لأفضل حارس مرمى»، الإثنين 17 أكتوبر 2022 (تويتر)
تيبو كورتوا مع جائزة «ياشين لأفضل حارس مرمى»، الإثنين 17 أكتوبر 2022 (تويتر)
غافي لاعب «برشلونة» الصاعد مع جائزة «أفضل لاعب شاب»، الإثنين 17 أكتوبر 2022 (تويتر)
غافي لاعب «برشلونة» الصاعد مع جائزة «أفضل لاعب شاب»، الإثنين 17 أكتوبر 2022 (تويتر)
أليكسيا بوتياس تحمل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، الإثنين 17 أكتوبر 2022 (تويتر)
أليكسيا بوتياس تحمل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، الإثنين 17 أكتوبر 2022 (تويتر)
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