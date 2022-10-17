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افتتاح الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 05:25 مساء
افتتاح الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.. الثلاثاء
مباراة سابقة للأهلي والإسماعيلي. (أرشيفية : الإنترنت)
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ينطلق غدًا الثلاثاء الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، ويشهد الأسبوع الأول قمة كروية تجمع «الإسماعيلي» و«الأهلي»، البطل التاريخي لمسابقة الدوري العام في مصر.

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ويلتقي الزمالك حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري المصري في موسم 2021-2022 فريق سموحة، ويشارك «الأهلي» و«الزمالك» في دوري الأبطال، و«بيراميدز» و«فيوتشر» فى «الكونفدرالية»، وتوج «الزمالك» بلقب الدوري، بينما لم تنتهِ بعد منافسات نسخة كأس مصر.

قمة بين «الإسماعيلي» و«الأهلي»
يلتقي «الأهلي» مع «الإسماعيلي» في الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، بينما يلتقي «الزمالك» مع «سموحة» في السابعة مساءً في الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز.
 
وجاءت المواعيد لتشهد الثلاثاء 18 أكتوبر مواجهة بين «أسوان» و«الاتحاد السكندري» على استاد أسوان في الافتتاح في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت ليبيا، و«البنك الأهلي» مع «فاركو» على استاد بتروسبورت في الخامسة مساءً، و«المصري» مع «سيراميكا كليوباترا» على استاد برج العرب في السابعة مساءً.

«الزمالك» يلتقي «سموحة» في الافتتاح
ويوم الأربعاء 19 أكتوبر، يلتقي «إنبي» مع «بيراميدز» على استاد بتروسبورت في الخامسة مساءً، و«الإسماعيلي» مع «الأهلي» على استاد برج العرب في نفس التوقيت، و«الزمالك» مع «سموحة» على استاد «المقاولون العرب» في السابعة مساءً.

ويشهد الخميس 20 أكتوبر، مواجهة بين «المقاولون العرب» و«غزل المحلة» على استاد «المقاولون العرب» في الثالثة عصرًا، و«حرس الحدود» مع «فيوتشر» على استاد حرس الحدود في الخامسة مساءً، و«الداخلية» مع «طلائع الجيش» على استاد السويس في السابعة مساءً.

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