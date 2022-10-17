بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب مسرح «شاتليه» بالعاصمة الفرنسية باريس في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت ليبيا، وذلك لمتابعة حفل «بالون دور» لتسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والجوائز الأخرى، التي تقدمها «فرانس فوتبول» سنويا.

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ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد المشهد، كونه الأقرب إلى التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم، لا سيما بعد الأداء الخرافي الذي قدمه مع ناديه خلال الموسم الماضي، وبداية الموسم الجاري، حيث تصب الأرقام والإنجازات في مصلحته.

3 ألقاب تؤمن تتويج بنزيما

حقق بنزيما رفقة ريال مدريد خلال الموسم الماضي، ثلاثة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، كما تمكن صاحب 34 عاما، من تحقيق لقب هداف الدوري الإسباني، بـ27 هدفا، وسجل بنزيما 44 هدفا خلال 46 مشاركة له هذا الموسم، وسيصبح ثاني أكبر لاعب في التاريخ فوزا بالكرة الذهبية، لو حقق اللقب، بعد ستانلي ماثيوز، لاعب بلاكبول السابق، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم العام 1956 عندما كان عمره 41 عاما.

3 جوائز شخصية الموسم الماضي

وتوج مهاجم ريال مدريد الموسم الماضي، بثلاثة جوائز شخصية، أبرزها جائزة «ألفريدو دي ستيفانو» لأفضل لاعب في الموسم بأكمله، إضافة إلى فوزه بجائزة «البيتشيتشي» لأفضل هداف بعدما نجح في الحصول على لقب هداف الدوري الإسباني، علاوة على فوزه بجائزة أفضل لاعب جماهيري.