قمة «البريميرليغ» بين مانشستر سيتي وليفربول بتوقيت ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تجرى موقعة كروية نارية بين «ليفربول» وغريمه «مانشستر سيتي» في قمة مواجهات الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا.

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ويحتل «مانشستر سيتي» وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين، بينما يقع «ليفربول» في المركز 12 برصيد 10 نقاط جمعها من 8 مباريات، حيث حقق انتصارين وخسر مثلهما وتعادل في 4 مباريات.

«ليفربول» يطمح لاستعادة التوهج المفقود

ويطمح «ليفربول» لاستعادة توهجه وعدم الابتعاد أكثر عن المنافسة، خصوصًا مع الدفعة المعنوية التي حققها بالانتصار الكبير على «رينغرز» الإسكتلندي (7-1) في دوري أبطال أوروبا وتسجيل نجمه المصري محمد صلاح ثلاثية كاملة، فيما يسعى الـ«سيتي» لمواصلة تضييق الخناق على «آرسنال» المتصدر بفارق نقطتين.

ويتسلح المدير الفني لـ«ليفربول»، يورغن كلوب بنجمه محمد صلاح، الذي واجه «سيتي» في 16 مباراة، فاز في 6 وخسر في مثلها، وتعادل في 4 مباريات، وسجل صلاح في شباك «مانشستر سيتي» 8 أهداف وصنع 5 لزملائه، بينما يراهن المدير الفني لـ«السيتي»، غوراديولا على هدافه النرويجي إرلينغ هالاند الذي سجل 20 هدفًا هذا الموسم، وذلك في 12 مباراة فقط، منها 15 في الدوري.