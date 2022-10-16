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«كلاسيكو الأرض» لفض الشراكة على قمة «الليغا».. في هذا التوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 02:52 مساء
«كلاسيكو الأرض» لفض الشراكة على قمة «الليغا».. في هذا التوقيت الليبي
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يواجه فريق «ريال مدريد» غريمه التقليدي «برشلونة»، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت ليبيا، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني «الليغا»، ويحتل «برشلونة» صدارة جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن «ريال مدريد» الوصيف.

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ويلعب فريق «ريال مدريد»، حامل اللقب وصاحب الأرض مباراة «الكلاسيكو» أمام غريمه التقليدي «برشلونة» بهدف حصد النقاط الثلاث والانفراد بصدارة «الليغا»، وفض الشراكة في المقدمة مع «البلوغرانا»، وخاض فريق «ريال مدريد» 8 مباريات فى بطولة الدوري الدوري الإسباني هذا الموسم، مقسمة ما بين 7 انتصارات وتعادل وحيد.

ويستأنف «ريال مدريد» مشواره في «الليغا»، بعدما تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عقب التعادل الإيجابي مع شاختار (1-1) في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

في المقابل، يدخل «برشلونة» مباراة «ريال مدريد» من أجل خطف انتصار معنوي على ملعب «المرينغي»، خاصة بعد التعادل المحبط أمام إنتر ميلان (3-3) في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ولعب «برشلونة» 8 مباريات في مسابقة «الليغا» الموسم الجاري، حقق 7 انتصارات وتعادلًا وحيدًا، ولكن يتفوق على «الملكي» فى المقدمة بفارق الأهداف.

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