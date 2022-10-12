560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

جرى نشر وحدة عسكرية مشتركة، بقيادة الجيش الإيطالي، في قطر، بمناسبة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستقام في الدولة الخليجية بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

تتمثل مهمة القوة الإيطالية في دعم القوات المسلحة القطرية، إلى جانب فرق من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وباكستان وتركيا، لتنفيذ منظومة الدفاع والأمن لبطولة العالم.

560 جنديًا من القوات المسلحة

تضم الفرقة الإيطالية الخاصة حوالي 560 جنديًا من القوات المسلحة والكارابينيري مع 46 مركبة برية وسفينة وطائرتين. وعلى وجه الخصوص، سينشر الجيش الإيطالي وحدات متخصصة في التخلص من المتفجرات، والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ووحدات كلاب.

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ومن المقرر أن تساهم البحرية في سلامة المياه الدولية قبالة الدوحة، مع سفينة الدورية البحرية متعددة الأغراض «ثون دي ريفيل»، وتحت الماء بالقرب من الساحل باستخدام مركبة ذاتية القيادة من نوع «ريموس».

القوات الجوية تساهم في السيطرة

من ناحية أخرى، ستساهم القوات الجوية في السيطرة على المجال الجوي لمواجهة الاستخدام غير المصرح به المحتمل للطائرات بدون طيار الصغيرة والمتناهية الصغر.

في الواقع، سيجري نشر نظام مضاد للطائرات بدون طيار يتكون من أجهزة تشويش محمولة ونظام «Acus» الثابت المضاد للطائرات بدون طيار.

القيادة الميدانية للعملية المسماة «أوريكس»، سوف يُعهد بها إلى العميد جوزيبي بوسا، قائد لواء «ساساري». وستكون للقوة الوطنية المشتركة مهمة منافسة ومساعدة القوات المسلحة القطرية في عملها بالإشراف على التسيير الآمن والمنتظم للحدث الرياضي.

الجيش الإيطالي يعلن التدخل في حالة الطوارئ

سيكون الجيش الإيطالي على استعداد للتدخل، بناءً على طلب سلطات الدولة المضيفة، في حالات الطوارئ أو في حالة الأعمال العدائية التي قد تهدد البنى التحتية الحيوية مثل الملاعب والموانئ والمطارات والمجمعات الصناعية والتسوق المراكز والأماكن المزدحمة.

وسيجري تنفيذ جميع أنشطة فريق العمل الإيطالي المشترك، كجزء من بطولة العالم لكرة القدم في قطر، بتنسيق من قيادة عمليات قوات الدفاع المشتركة بقيادة الجنرال فرانشيسكو باولو فيليوولو.

تؤدي قيادة القمة لمنطقة العمليات المشتركة مهام هيئة أركان رئيس الدفاع لتخطيط وتنسيق وتوجيه العمليات العسكرية والتمارين على المستويين الوطني والدولي التي تُجرى في المجالات الخمسة، البرية والبحرية والجوية والفضائية والإلكترونية.