مواجهات ثأرية لفض الشراكة في دوري أبطال أوروبا.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

يخطط ميلان الإيطالي للثأر من تشيلسي الإنجليزي عندما يستقبله على ملعب سان سيرو، اليوم الثلاثاء، على رأس الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والتي تشهد مواجهة لريال مدريد الإسباني أمام شاختار دونيتسك الأوكراني ومانشستر سيتي الإنجليزي أمام كوبنهاغن الدنماركي نحو حجز أول بطاقتين إلى الدور ثُمن النهائي، بينما يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي عن طرد الشكوك حول قدرته على المنافسة على اللقب.

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ميلان يتحدى تشيلسي

تشهد المجموعة الخامسة مواجهة بين ميلان وتشيلسي اللذين يتشاركان عند النقطة الرابعة خلف النمساوي رد بول سالزبورغ برصيد 5 نقاط، وفوز أحد الطرفين يفض الشراكة بينهما والاقتراب أكثر من دور الـ16، ورغم سقوطه القاسي في إنجلترا، يدخل ميلان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن حسم قمة الدوري المحلي أمام ضيفه يوفنتوس، بفوزه عليه (2- صفر)، ويسير تشيلسي مع مدربه الجديد غراهام بشكل جيد بعدما حقق انتصاره الثاني تواليًا في الدوري، بثلاثية نظيفة على ضيفه ولفرهامبتون.

جولة سهلة للريال نحو التأهل

في المجموعة السادسة، يأمل ريال مدريد الإسباني العودة من العاصمة البولندية وارسو بالنقاط الثلاث وببطاقة التأهل إلى الدور ثُمن النهائي، عندما يواجه شاختار دونيتسك الأوكراني الذي يلعب بعيدًا عن بلاده بسبب الغزو الروسي، ويتصدر النادي الملكي الإسباني المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، أمام شاختار 4 ولايبزيغ الألماني 3 وسلتيك الإسكتلندي بنقطة، وفي المجموعة نفسها يحل لايبزيغ ضيفًا على سلتيك في إسكتلندا بعد فوزه (3-1) على أرضه في المباراة الأولى.

هالاند يؤمن السيتي

في المجموعة السابعة يبدو مانشستر سيتي بقيادة هدافه النرويجي الخارق إرلينغ هالاند مرشحًا أكثر من أي وقت للعبور إلى الدور التالي عندما يحل على كوبنهاغن في الدنمارك، بعد أن ألحق به خسارة مذلة (5-صفر) في ملعب الاتحاد، بينها ثنائية لمهاجمه العملاق، ويتطلع إشبيلية لتعويض الخسارة المذلة (4-1) على أرضه ضد بروسيا دورتموند الألماني.