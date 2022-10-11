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رونالدو يحتفل بالهدف 700 في مسيرته على مستوى الأندية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 12:13 صباحا
رونالدو يحتفل بالهدف 700 في مسيرته على مستوى الأندية
كريستيانو رونالدو يحتفل بهدفه في مرمى إيفرتون، الأحد 9 أكتوبر 2022 (الإنترنت)
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دوّن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقما جديدًا في تاريخه الحافل بالإنجازات في كرة القدم، بعدما سجل الهدف رقم 700 في مسيرته التي قضاها مع أربعة أندية، بخلاف أهدافه مع منتخب بلاده.

وأحرز رونالدو هدف فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون في الدقيقة 44، لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1) أمس الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ونشر رونالدو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة مجمعة له بقمصان مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة ويوفنتوس وريال مدريد، وكتب: «700 هدف مع الأندية.. يا له من رقم جميل حققناه معا!».

رونالدو: مستمرون
وتابع: «شكرًا لجميع زملائي في الفريق والمدربين والأندية والعائلة والأصدقاء وبالطبع جماهيري، مستمرون».

يذكر أن هدف الأمس هو الأول لرونالدو في البريميرليج هذا الموسم، حيث يعاني من الجلوس على مقاعد البدلاء مع مانشستر يونايتد. في حين تمكن من التسجيل في جميع الدوريات التي شارك بها على مدار 20 موسمًا.

أهداف رونالدو مع الأندية
وأحرز النجم البرتغالي 5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة و144 هدفًا مع مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، فيما كانت الحصيلة الأكبر مع ريال مدريد، حيث سجل 450 هدفًا.

صورة مجمعة نشرها رونالدو عبر حسابه على تويتر
صورة مجمعة نشرها رونالدو عبر حسابه على تويتر
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