فريق «ريد بول» يتجاوز سقف الإنفاق لموسم 2021

القاهرة - بوابة الوسط

خلص التحقيق الذي فتحه الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» بحق «ريد بول» إلى أن الفريق النمساوي تجاوز سقف الإنفاق المحدد لموسم 2021 من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، ما يشكل «انتهاكًا طفيفًا» للوائح وفق ما أعلن، اليوم الإثنين، بحسب «فرانس برس».

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وقال «فيا»: «إن فريق ريد بول ارتكب مخالفة إجرائية طفيفة للوائح المالية التي تحكم البطولة».

وأضاف: «جاءت المخالفة من دون أن يعلن عقوبة بحق الفريق، لكنه حاليًا في طور تحديد العمل المناسب الذي يجب القيام به».