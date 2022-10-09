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تعادل قاتل لدورتموند أمام بايرن ميونخ في القمة الألمانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 04:38 مساء
تعادل قاتل لدورتموند أمام بايرن ميونخ في القمة الألمانية
قمة دورتموند أمام بايرن ميونخ. (إنترنت)
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حرم نادي بروسيا دورتموند ضيفه بايرن ميونخ من الفوز، أمس السبت، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي (2-2)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الألماني، ورفع بايرن رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن دورتموند صاحب المركز الرابع.

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ويبتعد كل من دورتموند والبايرن بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يونيون برلين، ووصيفه فرايبورغ، حيث يلعب الأول أمام شوتغارت، اليوم الأحد، فيما يلعب فرايبورغ مع مضيفه هيرتا برلين في اليوم ذاته.

وتقدم بايرن عن طريق ليون جوريتسكا في الدقيقة 33، قبل أن يضيف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 53، وفي الدقيقة 74، سجل يوسوفا موكوكو هدف دورتموند الأول، قبل أن يدرك زميله أنتوني موديست التعادل، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من المباراة.

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