Atwasat

غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 02:26 مساء
غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين
هالاند مع دي بروين. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

قال مدرب «مانشستر سيتي»، الإسباني بيب غوارديولا، «إن تحركات المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند تساعد كيفن دي بروين على تقديم أفضل ما في جعبته بعد أن هيأ لاعب الوسط البلجيكي فرصة تهديف أخرى في فوز سيتي 4-0 على ساوثامبتون في الدوري»، أمس السبت.

- تشيلسي يسجل أول فوز له بـ«البريميرليغ» على أرضه أمام وولفرهامبتون
- ميلان يقصف شباك يوفنتوس في سان سيرو بهدفين

وهز هالاند الشباك في الدقيقة 65، محرزًا هدف «سيتي» الرابع بعد أن أحرز فريقه هدفين في الشوط الأول عن طريق جواو كانسيلو وفيل فودن قبل أن يضيف رياض محرز هدفًا بعد الاستراحة، وهيأ دي بروين هدف فودن ليرفع رصيده إلى 11 فرصة تهديف في جميع المنافسات هذا الموسم، لكن غوارديولا يقول «إن لاعب الوسط البلجيكي لا يزال أمامه فرصة للتحسن»، بحسب «رويترز».

حديث لغوارديولا مع الصحفيين
وقال غوارديولا للصحفيين بعد الانتصار الكبير: «هيأ كيفن الكثير من فرص التهديف لكنه يستطيع تقديم أداء أفضل، اليوم لم يكن كيفن في أفضل حال حسبما نعرفه، لكنه بالطبع يمكنه وبمجهود شخصي تهيئة الكرة أمام زميله في مواجهة حارس المرمى معظم الأوقات».

وبفضل هذا الانتصار صعد «سيتي» لصدارة الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة من تسع مباريات، لكن «آرسنال» الذي جمع 21 نقطة يمكنه العودة للمركز الأول إذا فاز على «ليفربول» في وقت لاحق اليوم الأحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون
غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين

غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين
«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة الخدمة

«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة ...
50 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام

50 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام
قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في «البريميرليغ»

قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في ...
اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات

اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات
تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية

تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية
مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم

مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم
الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض

الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون

باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام
انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟

هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟
الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي طرابلس في السودان

الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي ...
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
هالاند يضع بصمته في سحق مانشستر سيتي لساوثهامبتون بـ«البريميرليغ»
هالاند يضع بصمته في سحق مانشستر سيتي لساوثهامبتون بـ«البريميرليغ»
تشيلسي يسجل أول فوز له بـ«البريميرليغ» على أرضه أمام وولفرهامبتون
تشيلسي يسجل أول فوز له بـ«البريميرليغ» على أرضه أمام وولفرهامبتون
ميلان يقصف شباك يوفنتوس في سان سيرو بهدفين
ميلان يقصف شباك يوفنتوس في سان سيرو بهدفين
فيرستابن بطلا للعالم للمرة الثانية تواليا عبر جائزة اليابان الكبرى لسباق السيارات
فيرستابن بطلا للعالم للمرة الثانية تواليا عبر جائزة اليابان ...
قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في «البريميرليغ»
قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي
رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي...
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي...
ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي
ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي...
«هاتريك» هالاند «يدهس» يونايتد في قمة مانشستر بـ«البريميرليغ»
«هاتريك» هالاند «يدهس» يونايتد في قمة مانشستر ......
موتو جي بي: تنظيم جائزة كبرى في الهند للمرة الأولى اعتبارا من 2023
موتو جي بي: تنظيم جائزة كبرى في الهند للمرة الأولى اعتبارا ......
المزيد
مونديال قطر 2022.. سوق سياحية للخليج و«دوائر النخبة» أزمة كبرى أمام مشجعي الكرة
مونديال قطر 2022.. سوق سياحية للخليج و«دوائر النخبة» أزمة ......
غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين
غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين...
هولندا وفرنسا بالمجموعة الثانية وإيطاليا وإنجلترا في الثالثة ضمن الإعلان الرسمي لقرعة «يورو 2024»
هولندا وفرنسا بالمجموعة الثانية وإيطاليا وإنجلترا في الثالثة......
قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في «البريميرليغ»
قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على ......
فيرستابن بطلا للعالم للمرة الثانية تواليا عبر جائزة اليابان الكبرى لسباق السيارات
فيرستابن بطلا للعالم للمرة الثانية تواليا عبر جائزة اليابان ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط