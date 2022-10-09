هولندا وفرنسا بالمجموعة الثانية وإيطاليا وإنجلترا في الثالثة ضمن الإعلان الرسمي لقرعة «يورو 2024»

القاهرة - بوابة الوسط

أُقيمت قرعة تصفيات أمم أوروبا «يورو 2024»، اليوم الأحد، في مدينة فرانكفورت الألمانية، وضمت المجموعة الثانية منتخبي هولندا وفرنسا، أما المجموعة الثالثة فضمت البطل والوصيف لآخر نسخة، إيطاليا وإنجلترا.

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تستضيف ألمانيا منافسات نهائيات أمم أوروبا 2024، بعد أن تفوقت على تركيا في التصويت الذي تم في 27 سبتمبر 2018، وستكون تلك المرة الأولى التي تستضيف فيها ألمانيا البطولة بعد توحيدها.

نظام التأهل في البطولة الأوروبية الكبرى

سيتم وضع الفرق في عشر مجموعات من خمسة متنافسين تحتوي على أربعة مشاركين في نهائيات دوري الأمم أو ستة، تلعب المنتخبات على أرضها وخارجها في شكل دوري، حيث يتأهل الفائزون في المجموعة وأصحاب المركز الثاني مباشرة إلى البطولة النهائية، سيتم تحديد الفرق الثلاثة المتبقية من خلال المباريات الفاصلة، التي تضم 12 فريقًا يتم اختيارها بناءً على أدائها في دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

المجموعات العشر

المجموعة الأولى: إسبانيا، اسكتلندا، النرويج، جورجيا، قبرص.

المجموعة الثانية: هولندا، فرنسا، جمهورية أيرلندا، اليونان، جبل طارق.

المجموعة الثالثة: إيطاليا، إنجلترا، أوكرانيا، مقدونيا الشمالية، مالطة.

المجموعة الرابعة: كرواتيا، ويلز، أرمينيا، تركيا، لاتفيا.

المجموعة الخامسة: بولندا، التشيك، ألبانيا، جزر فارو، مولدوفا.

المجموعة السادسة: بلجيكا، النمسا، السويد، أذربيجان، استونيا.

المجموعة السابعة: المجر، صربيا، الجبل الأسود، بلغاريا، ليتوانيا.

المجموعة الثامنة: الدنمارك، فنلندا، سلوفينيا، كازاخستان، أيرلندا الشمالية، سان مارينو.

المجموعة التاسعة: سويسرا، الكيان الصهيوني، رومانيا، كوسوفو، روسيا البيضاء، أندورا.

المجموعة العاشرة: البرتغال، البوسنة، آيسلندا، لوكسمبورغ، سلوفاكيا، ليختنشتاين.

مواعيد مباريات التصفيات

23-25 مارس 2023: مرحلة المجموعات، الجولة الأولى.

26-28 مارس 2023: مرحلة المجموعات، الجولة الثانية.

16-17 يونيو 2023: دور المجموعات، الجولة الثالثة.

19-20 يونيو 2023: مرحلة المجموعات، الجولة الرابعة.

7-9 سبتمبر 2023: مرحلة المجموعات، الجولة الخامسة.

10-12 سبتمبر 2023: مرحلة المجموعات، الجولة السادسة.

12-14 أكتوبر 2023: مرحلة المجموعات، الجولة السابعة.

15-17 أكتوبر 2023: مرحلة المجموعات، الجولة الثامنة.

16-18 نوفمبر 2023: مرحلة المجموعات، الجولة التاسعة.

19-21 نوفمبر 2023: مرحلة المجموعات، الجولة العاشرة.

21 مارس 2024: الدور نصف النهائي للملحق.

26 مارس 2024: نهائيات الملحق.

جدول المجموعات في يورو 2024. (إنترنت)