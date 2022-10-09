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قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 01:10 مساء
قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في «البريميرليغ»
كونتي ومعاونيه لحظة دقيقة حداد. (إنترنت)
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قال مدرب «توتنهام هوتسبير»، أنطونيو كونتي، إن فريقه واجه صعوبة في اللعب أمام «برايتون آند هوف ألبيون»، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، بعد وفاة مدرب اللياقة البدنية، لكن الانتصار يعكس أن بمقدوره الاعتماد على لاعبيه لكي يرتقي إلى مستوى الحدث.

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وتوفي جيان بييرو فنتروني، مدرب اللياقة البدنية صاحب الشعبية الكبيرة في «توتنهام»، الأسبوع الماضي، عن 61 عامًا بعد صراع مع المرض، وبدا كونتي متأثرًا خلال دقيقة الصمت قبل المباراة، بينما رفع القائد هوغو لوريس قميصًا يحمل اسم فنتروني أمام الجماهير التي آزرت الفريق على ملعب ألبيون، حيث انتصر «توتنهام» (1-0)، بحسب «رويترز».

وأبلغ كونتي هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» بعد الفوز أمس السبت: «كان أسبوعًا عصيبًا بالنسبة لنا، ليس بالنسبة لي فقط، وإنما بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين وأجواء توتنهام. كان محبوبًا من كل شخص في توتنهام».

حديث كونتي عن الجنازة
وقال: «كان الأمر عصيبًا بالنسبة لنا، الجنازة الأحد، سنذهب برفقة الجهاز الفني، أجد صعوبة شديدة في الحديث عن الوضع لأن من الصعب استيعاب ما حدث».

وتابع:«في نهاية المطاف، الفوز الذي حققناه اليوم أمام فريق قوي حقًا مثل برايتون يعكس أن بمقدوري الاعتماد على عناصر الفريق ليس فقط كلاعبين جيدين، وإنما كرجال صالحين».

وسبق أن عمل كونتي خلال مسيرته كلاعب مع فنتروني أثناء عمل مدرب اللياقة البدنية في «يوفنتوس».

وكان فنتروني جزءًا من الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا بقيادة المدرب مارتشيلو ليبي الذي نجح في الفوز بكأس العالم 2006.

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