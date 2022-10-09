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فيرستابن بطلا للعالم للمرة الثانية تواليا عبر جائزة اليابان الكبرى لسباق السيارات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 12:28 مساء
فيرستابن بطلا للعالم للمرة الثانية تواليا عبر جائزة اليابان الكبرى لسباق السيارات
تتويج فيرستابن. (إنترنت)
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توج سائق «ريد بول» الهولندي مارك فيرستابن بطلًا للعالم في سباق السيارات بشكل مثير بعد حلوله في المركز الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى على حلبة «سوزوكا»، اليوم الأحد.

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وذلك بعد معاقبة سائق «فيراري» شارل لوكلير بإرجاعه مركزًا واحدًا ليحتل المركز الثالث بدلًا عن الثاني، بينما ارتكب لوكلير مخالفة، بحسب «فرانس برس».

مخالفة لوكلير كانت في اللفة الأخيرة عندما منع سائق «ريد بول» المكسيكي سيرخيو بيريس من تجاوزه بطريقة غير مشروعة، فعوقب بسبب ذلك بحسم 5 ثوانٍ من توقيته وخسر المركز الثاني لصالح المكسيكي، ما سمح بتتويج فيرستابن بطلًا.

وكان فيرستابن يحتاج إلى الفوز بالسباق واحتلال لوكلير المركز الثالث أو أقل وهذا ما حصل، وتم تعليق السباق في اللفة الثالثة بسبب الأمطار الغزيرة قبل أن يستأنف بعد توقف أكثر من ساعتين.

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