ميلان يقصف شباك يوفنتوس في سان سيرو بهدفين

القاهرة - بوابة الوسط

استطاع ميلان تحقيق فوز مستحق على غريمه التقليدي يوفنتوس (2-0)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

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سجل الهدف الأول لـ«الروسونيري» فيكايو توموري، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، تمكن إبراهيم دياز من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 54.

بتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المسابقة موقتًا، مناصفة مع ناديي نابولي وأتالانتا، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة في المركز الثامن في جدول المسابقة.