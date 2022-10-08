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ميلان يقصف شباك يوفنتوس في سان سيرو بهدفين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 08:07 مساء
ميلان يقصف شباك يوفنتوس في سان سيرو بهدفين
مباراة ميلان ويوفنتوس. (إنترنت)
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استطاع ميلان تحقيق فوز مستحق على غريمه التقليدي يوفنتوس (2-0)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

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سجل الهدف الأول لـ«الروسونيري» فيكايو توموري، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، تمكن إبراهيم دياز من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 54.

بتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المسابقة موقتًا، مناصفة مع ناديي نابولي وأتالانتا، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة في المركز الثامن في جدول المسابقة.

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