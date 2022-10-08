تشيلسي يسجل أول فوز له بـ«البريميرليغ» على أرضه أمام وولفرهامبتون

القاهرة - بوابة الوسط

هز كاي هافرتس، وكريستيان بوليسيك، وأرماندو بروخا، الشباك، لينتصر «تشيلسي» (3-0) على ضيفه و«ولفرهامبتون واندرارز»، اليوم السبت، ويحقق أول فوز على أرضه في الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، مع المدرب الجديد غراهام بوتر.

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سدد «تشيلسي» 12 كرة في الشوط الأول، منها 4 كرات على المرمى، واستحوذ على الكرة بنسبة 70%، لكن كل ذلك لم يؤتِ ثماره بعد إهداره عديد الفرص، وتألق الحارس جوزيه سا، بحسب «رويترز».

ونجح هافرتس في منح صاحب الأرض التقدم بضربة رأس في نهاية الشوط الأول، عندما لم يستطع سا البعيد عن مرماه التعامل مع ضربة رأس مرت من فوقه إلى داخل الشباك، بعد تمريرة عرضية من ميسون ماونت.

وأهدر بوليسيك عدة فرص، وسدد كرة أبعدها سا بصعوبة في الشوط الأول، لكنه هز الشباك بعد عشر دقائق من الاستراحة، بعدما تبادل تمرير الكرة مع ماونت قبل أن يضعها من فوق الحارس الذي خرج لملاقاته.

ولم يشكل «وولفرهامبتون» أي خطورة، وسجل بروخا الهدف الثالث، بعد تمريرة من ماتيو كوفاتشيتش.