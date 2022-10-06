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ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 07:43 مساء
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي
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أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الخميس، أن مونديال قطر 2022 في كرة القدم والمرتقب بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، سيكون «بالتأكيد» آخر مشاركاته في نهائيات كأس العالم.

ونقلت «وكالة فرانس برس» مقتطفات مقابلة أجراها قائد منتخب «التانغو» ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي البالغ 35 عاماً مع قناة «إي أس بي أن» الأرجنتينية.

ميسي: أسعر بحالة ذهنية جيدة والكثير من الأمل
وقال ميسي في المقابلة: «هذا آخر مونديال لي. بالتأكيد. أشعر أنني بحالة جيدة، جسدياً، لقد خضت موسماً استعدادياً جيداً جداً هذا العام، وهو ما لم أستطع فعله العام الماضي، كان من الضروري الوصول إلى ما أنا عليه، بحالة ذهنية جيدة ومع الكثير من الأمل».

وخاض ميسي 19 مباراة رفقة منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم سجل خلالها 6 أهداف، بينما تبقى المشاركة الأبرز عندما قاد منتخب التانجو لنهائي كأس العالم 2014 قبل الخسارة من ألمانيا.

وشهد مونديال ألمانيا 2006، المشاركة الأولى للبرغوث مع منتخب بلاده الأول، ثم المشاركة الثانية في كأس العالم كانت في جنوب إفريقيا عام 2010، قبل أن تكون نسخة 2014 في البرازيل، أفضل مشاركاته في المونديال عبر تاريخه، ثم المشاركة الرابعة في روسيا 2018.

رقم قياسي ينتظر ميسي
وحال تأهلت الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم في قطر مع مشاركة ميسي في كافة المباريات، سيصل إلى 26 مباراة في المونديال، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ كأس العالم، متفوقًا على الألماني لوثار ماتيوس الذي شارك في 25 مباراة.

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