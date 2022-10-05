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ريال مدريد ومانشستر سيتي يستعدان للانتصار الثالث.. وتشيلسي أمام ميلان في دوري الأبطال.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 06:37 مساء
ريال مدريد ومانشستر سيتي يستعدان للانتصار الثالث.. وتشيلسي أمام ميلان في دوري الأبطال.. الأربعاء
بنزيما يقود ريال مدريد. (أرشيفية - إنترنت)
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يسعى ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، ومانشستر سيتي الإنجليزي، لتحقيق الفوز الثالث تواليًا عندما يستضيفان شاختار دونيتسك الأوكراني وكوبنهاغن الدنماركي اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بنفيكا وباريس في مهمة فض الشراكة
ويلتقي بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان في قمة لفض شراكة صدارة المجموعة الثامنة بعد علامتهما الكاملة في الجولتين الأولى والثانية على حساب يوفنتوس الإيطالي وماكابي حيفا الإسرائيلي، فيما يبحث تشيلسي الإنجليزي عن فوزه الأول عندما يستضيف ميلان في إحدى أبرز مواجهات الجولة الثالثة.

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وفي المجموعة الخامسة يحل ميلان، ثاني أفضل المتوجين باللقب (7 مرات)، ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي، ويتصدر الفريق الإيطالي المجموعة برصيد 4 نقاط مقابل نقطة واحدة للفريق اللندني صاحب المركز الأخير.

فرصة التأهل المبكر للريال والسيتي
يملك كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي فرصة حسم التأهل المبكر إلى ثمن النهائي، كونهما سيلاقيان شاختار وكوبنهاغن أيضًا في الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل، لكن على أرض الأخيرين، في المجموعة السادسة.

وفي المجموعة السابعة سيكون مانشستر سيتي، الساعي إلى لقبه الأول في المسابقة القارية العريقة، مرشحًا بقوة للفوز على ضيفه كوبنهاغن، معولاً على «إعصاره» الهجومي بقيادة هدافه الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، وفي المجموعة ذاتها، تبدو مهمة إشبيلية الإسباني صعبة أمام ضيفه بروسيا دورتموند الألماني بالنظر إلى العرض الرائع الذي قدمه الأخير أمام سيتي في الجولة الثانية عندما خسر (1-2) بعدما كان البادئ بالتسجيل.

يوفنتوس وفرصة الإنعاش  
وفي المجموعة الثامنة، تتجه الأنظار إلى ملعب «دا لوش» في لشبونة، حيث القمة المرتقبة بين المتصدرين بنفيكا، المتوج باللقب مرتين العامين 1961 و1962، وسان جيرمان الباحث عن باكورة ألقابه في المسابقة، ويعول الفريق البرتغالي على عاملي الأرض والجمهور لكسب النقاط الثلاث وتعزيز حظوظه في تخطي دور المجموعات، قبل أن يحل ضيفًا على فريق العاصمة الفرنسية الثلاثاء المقبل، وفي المجموعة ذاتها، يملك يوفنتوس، بطل نسختي 1985 و1996، فرصة إنعاش آماله بعد خسارتين متتاليتين عندما يستضيف ماكابي حيفا.

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