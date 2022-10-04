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مهمة سهلة للبايرن وليفربول ومعركة بين إنتر وبرشلونة في دوري الأبطال.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 07:15 مساء
مهمة سهلة للبايرن وليفربول ومعركة بين إنتر وبرشلونة في دوري الأبطال.. الثلاثاء
ليفاندوفسكي يقود برشلونة. (صفحة برشلونة عبر فيسبوك)
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تنطلق، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من دوري أبطال أوروبا، ويسعى كل من بايرن ميونيخ الألماني ونابولي الإيطالي إلى الاقتراب أكثر من الدور ثمن النهائي، بينما يخوض إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني قمة شبه حاسمة، ويتطلع ممثلا إنجلترا ليفربول وتوتنهام للتقدم على حساب رينجرز الإسكتلندي وآنتراخت فرانكفورت الألماني على التوالي.

المجموعة الأولى
يأمل نابولي مواصلة عروضه الجيدة هذا الموسم في مختلف المسابقات، عندما يحل ضيفًا على أياكس أمستردام، وفي المجموعة ذاتها، سيكون ليفربول المتوج 6 مرات آخرها العام 2019 مطالبًا بالفوز على ضيفه رينجرز الإسكتلندي، لتعزيز حظوظه في تخطي دور المجموعات، ومصالحة جماهيره.

المجموعة الثانية
يطمح كل من كلوب بروج البلجيكي، مفاجأة البطولة، وسبورتينغ البرتغالي، في تحقيق الفوز الثالث تواليًا عندما يستضيف الأول أتلتيكو مدريد الإسباني في اختبار صعب، ويحل الثاني ضيفًا على مرسيليا الفرنسي في مهمة لا تخلو من صعوبة.

المجموعة الثالثة
تفوق البايرن ونابولي بقوة في الجولتين الأولى والثانية بالعلامة الكاملة في المجموعتين الثالثة والأولى تواليًا، وهما يدركان جيدًا أن الفوز الثالث تواليًا سيضعهما على مشارف الدور ثمن النهائي في إحدى أقوى مجموعتين بالدور الأول، وتنتظر بايرن مباراة سهلة على أرضه أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، بينما يحل نابولي ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي في رحلة محفوفة بالمخاطر.

يدخل إنتر المتوج باللقب 3 مرات آخرها العام 2010 مباراته ضد النادي الكتالوني صاحب 5 ألقاب آخرها العام 2015 بمعنويات مهزوزة، بعدما مني بخسارته الثانية تواليًا، والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، والخامسة في عشر مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، عندما سقط أمام ضيفه روما (1-2) السبت.

ويتنافس الإنتر وبرشلونة على المركز الثاني في المجموعة الثالثة، والذي يتقاسمانه برصيد 3 نقاط لكل منهما، بفارق 3 نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر، لذا ستحدد المواجهتان بينهما مدى إمكانية استمرار مغامرتهما الأوروبية أو انتهائها.

المجموعة الرابعة
يأمل بورتو البرتغالي بطل المسابقة العامين 1987 و2004 في تحقيق فوزه الأول بعد خسارتين متتاليتين، عندما يستضيف باير ليفركوزن الألماني، بينما يسعى توتنهام الإنجليزي وصيف نسخة 2019 إلى فض شراكة وصافة المجموعة الرابعة مع مضيفه آنتراخت فرانكفورت الألماني.

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