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لاعبو كوسكواد يكتسحون جوائز بطولة أحمد علي لكمال الأجسام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 08:55 مساء
لاعبو كوسكواد يكتسحون جوائز بطولة أحمد علي لكمال الأجسام
منافسات بطولة أحمد علي لكمال الأجسام. (إنترنت)
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نجح لاعبو فريق «كوسكواد» في الفوز بالمراكز الأولى في أكثر من فئة في منافسات بطولة أحمد علي دايموند كب لكمال الأجسام للهواة التي أقيمت على مدار يومين بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة في مصر.

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وشارك فريق «كوسكواد» و«بودي بيلدينج أرابيا» بـ18 لاعبًا في بطولة أحمد علي، استطاع 9 لاعبين منهم الفوز بالمراكز الأولى، حيث توج محمد نور بالمركز الأول في الفيزيك أوفر أول، بعد فوزه بالمركز الأول فوق 178 كلغ، كما فاز أحمد زيمو بالمركز الأول في الكلاسيك فيزيك تحت 173، وفاز عمرو أسامة بالمركز الأول في الكلاسيك فيزيك تحت 178.

في الوقت نفسه، فاز أحمد رمضان بالمركز الثاني في الفيزيك أقل من 178، وأحمد طنطاوي في الكلاسيك فيزيك تحت 173، وطارق بحيري بالمركز الرابع، وحسن فتحي بالمركز الخامس في كلاسيك فيزيك تحت 178، ومصطفى منير بالمركز الخامس في الكلاسيك فيزيك فوق 178، وأحمد زيمو بالمركز الرابع في البودي بيلدينج أقل من 80 كلغ.

منافسات بطولة أحمد علي لكمال الأجسام. (إنترنت)
منافسات بطولة أحمد علي لكمال الأجسام. (إنترنت)
منافسات بطولة أحمد علي لكمال الأجسام. (إنترنت)
منافسات بطولة أحمد علي لكمال الأجسام. (إنترنت)
منافسات بطولة أحمد علي لكمال الأجسام. (إنترنت)
منافسات بطولة أحمد علي لكمال الأجسام. (إنترنت)
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