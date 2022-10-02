«هاتريك» هالاند «يدهس» يونايتد في قمة مانشستر بـ«البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

سجل الدولي النرويجي المتألق، إيرلينغ هالاند، ثلاثة أهداف «هاتريك» لفريقه مانشستر سيتي، أمام مانشستر يونايتد، مسجلًا فوزًا ساحقًا بنتيجة (6-3)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي «البريميرليغ».

سجل أهداف السيتي، فيل فودين ثلاثية في الدقائق 8 و44 و73، وهالاند في الدقائق 34 و37 و64، بينما أحرز هدف مانشستر يونايتد الأول النجم البرازيلي أنتوني في الدقيقة 56، وفي الدقيقة 84 أحرز الهدف الثاني ليونايتد مارسيال، كما أحرز نفس اللاعب الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 90.

أصبح رصيد السيتي 20 نقطة من 8 مباريات، ويحتل المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر أرسنال، بينما بقي يونايتد في المركز السادس برصيد 12 نقطة، وتوقفت سلسلة من أربعة انتصارات متتالية.