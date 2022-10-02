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توباكتس بطلا للناشئين والأواسط وكأس الكبار للاتحاد العسكري في بطولة ليبيا للترايثلون (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 02 أكتوبر 2022, 05:03 مساء
توباكتس بطلا للناشئين والأواسط وكأس الكبار للاتحاد العسكري في بطولة ليبيا للترايثلون (صور)
بطولة ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
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اختُتمت أمس السبت بمصراتة بطولة ليبيا للترايثلون تحت تنظيم وإشراف الاتحاد الليبي للترايثلون وبرعاية شركة الحديد والصلب، بمشاركة 70 رياضيًا مثلوا أندية: الاتحاد العسكري وتوباكتس والجزيرة وزليتن وشاطئ زليتن وزوارة للترايثلون وبنغازي للترايثلون وسيدي سليم والحديد والصلب، وجاءت النتائج النهائية على النحو الآتي:

1- بطولة ناشئين
تُوج بالميدالية الذهبية محمد علي أبوفارس (نادي توباكتس)، ونال الفضية محمد نبيل التاجوري (توباكتس)، والميدالية البرونزية للرياضي علي توفيق عبدالعال (توباكتس).

2- بطولة الفرق ناشئين
تُوج نادي توباكتس بكأس البطولة، وجاء ثانيًا نادي الشاطئ زليتن، وثالثًا نادي زوارة.

3- بطولة الأواسط
تُوج بالميدالية الذهبية عبدالله علي أبوفارس من نادي توباكتس، ونال الفضية أنس كامل الطيب من الاتحاد العسكري، وتُوج بالميدالية البرونزية سليمان عبدالعال من نادي توباكتس.

4- بطولة الفرق للأواسط
توج نادي توباكتس بكأس بطولة الأواسط، وجاء ثانيًا نادي زليتن البحري.

5- بطولة الكبار
تُوج بالميدالية الذهبية الرياضي أنور المبروك الدكام من نادي الجزيرة، ونال الفضية عبدالرؤوف سعيد الثابت من نادي الاتحاد العسكري، وتوج بالبرونزية إبراهيم الشيحي من نادي بنغازي.

6- الفرق كبار
تُوج الاتحاد العسكري بكأس بطولة الكبار، وجاء ثانيًا نادي توباكتس.

7- بطولة البنات ناشئات
تُوجت بالميدالية الذهبية رغد أحمد المرغني من نادي بنغازي، ونالت الفضية رهف أحمد المرغني من نادي بنغازي.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» حيا رئيس الاتحاد الليبي للترايثلون علي زايد رئيس اللجنة الأولمبية دكتور جمال الزروق ورؤساء الاتحادات الرياضية لحرصهم ومتابعتهم للبطولة، كما حيا شركة الحديد والصلب على رعايتها للبطولة وأيضا رئيس اتحاد المنطقة هاني عبدالمطلب وأسرة نادي توباكتس والفرق المشاركة والحكام وكل من ساهم في نجاح البطولة.

وأضاف زايد قائلًا «العناصر البارزة في البطولة سيجري الاهتمام بها وضمها لصفوف المنتخبات الوطنية وإتاحة فرصة المشاركة أمامها في المحافل الخارجية».

بطولة ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
بطولة ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
بطولة ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
بطولة ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
بطولة ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
بطولة ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
بطولة ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
بطولة ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
بطولة ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
بطولة ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
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