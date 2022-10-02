ميار شريف.. أول مصرية تصنع المجد في عالم محترفات التنس

القاهرة - بوابة الوسط

أصبحت ميار شريف أول مصرية تفوز بإحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بفوزها على المصنفة الأولى ماريا سكاري بنتيجة (7-5 و6-3) في بطولة بارما المفتوحة للسيدات، أمس السبت، إلى جانب حصولها على أول ألقابها في مسيرتها.

- أنس جابر تحتفظ بوصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس

حققت ميار شريف أيضًا فوزها الأول على واحدة من المصنفات العشر الأوائل على مستوى العالم، إلى جانب التونسية أنس جابر، التي وصلت إلى نهائيات ويمبلدون وأميركا المفتوحة هذا العام، ترفع ميار مكانة التنس في منطقة شمال أفريقيا، بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

وكان على ميار المصنفة 74 على مستوى العالم أن تفوز في مباراتي السبت، حيث تغلبت في الأولى على المصنفة السادسة آنا بوغدان بنتيجة (6-4 و3-6 و6-4) في نصف النهائي، والتي جرى تأجيلها ليوم واحد بسبب الأمطار.

وفازت سكاري المصنفة السابعة عالميا على دانكا كوفينيتش بنتيجة (7-5 و6-2) في الدور قبل النهائي السبت.