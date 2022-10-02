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مونديال 2022: قطر تسابق الوقت لتجهيز أماكن إقامة المشجعين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 01:19 مساء
مونديال 2022: قطر تسابق الوقت لتجهيز أماكن إقامة المشجعين
مجمّع أبنية في العاصمة القطرية الدوحة، صُمّم على شكل أرقام العام 2022، الذي سيشهد المونديال الأول في العالم العربي والشرق الأوسط, (أ ف ب)
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تسابق قطر الوقت قبل خمسين يومًا من انطلاق كأس العالم لكرة القدم في الدولة الخليجية الثرية، فيما يصب العمال الإسمنت ويجهدون طوال الليل لتجهيز فنادق مترفة، وأماكن إقامة معقولة الثمن لأكثر من مليون زائر خلال الحدث العالمي.

وينشط مئات العمال الأجانب داخل أبراج «كتارا» البالغ ارتفاعها 211 مترًا، والمتخذة شكل سيوف متشابكة، حيث سيقيم كبار ضيوف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال البطولة التي تنطلق في 20 نوفمبر، وفق وكالة «فرانس برس».

وسينفق الأثرياء ألوف الدولارات في الليلة الواحدة، لكن جبالًا من الرمال لا تزال على السلالم ولم تُثبت بعض النوافذ الزجاجية الداكنة، في هذا المعلم الواقع على الواجهة البحرية لمدينة لوسيل، بالقرب من الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

- تعديل موعد انطلاق مونديال قطر

«الجميع يعمل على مدار الساعة»، بحسب مهندس يعمل في المشروع رفض كشف اسمه، مضيفًا لوكالة «فرانس برس»: «يتعين علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتم تثبيت كل شيء لإرضاء الأشخاص الذين يدفعون مبالغ مرتفعة».

وأصر ناطق باسم مجموعة «أكور» التي ستدير فندقي «فيرمونت» و«رافلز» في أبراج كتارا، أنهما سيكونان جاهزين لـ«ضيوف فيفا» خلال المونديال، ثم افتتاحهما رسميًا بعد البطولة.

50 ألف دولار في الليلة
ويجري العمل بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء الدوحة، فعلى بعد أربعين كيلومترًا في مجمع بروة براحة الجنوب، ينخرط جيش من العمال تحت الأضواء الكاشفة ليلًا والشمس الحارقة نهارًا، في تجهيز شقق للجماهير الباحثة عن إقامة بكلفة 84 دولارًا في الليلة الواحدة، للحصول على سرير فولاذي في غرفة مشتركة.

ويتوقع أن يستوعب مجمع بروة، الواقع تقريبًا في الصحراء، أكثر من 7500 زائر، وسيستخدم لاحقًا لآلاف العمال الأجانب الذين يحافظون على حركة الاقتصاد القطري المعتمد على النفط والغاز.

وقال مصدر، في المشروع الذي يبتعد نحو 10 كيلومترات عن محطة المترو، إن مئات الغرف لم تُجهز بعد، وإن العمال منكبون «في سباق مع الوقت».

وأوضح ناطق باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة، أن «كل خيارات الإقامة في كأس العالم فيفا 2022، ستكون جاهزة في الوقت المناسب قبل قدوم المشجعين، الفرق والمسؤولين إلى قطر من أجل البطولة»، مضيفا أن «قائمة مريحة» ستكون بتصرف الفرق والجماهير.

شقق وسفن سياحية وخيم في الصحراء
وعلى طرفي نقيض، ستلعب الأبراج الفخمة وغرف العمال البسيطة دورًا رئيسًا في إسكان مشجعي المنتخبات المشاركة، فيما يقدر المنظمون قدوم أكثر من مليون زائر وتجهيز 130 ألف غرفة في فنادق، شقق، سفن سياحية وخيم في الصحراء، لكن بعض المشجعين اشتكوا بالفعل من الأسعار المرتفعة وتوافر الغرف.

في المقابل، تتوقع مدن خليجية أخرى، على غرار دبي، ارتفاعا في الحجوزات مع قدوم مشجعين مترددين بالبقاء في قطر، ويرجع ذلك إلى اتهامات تنفيها الدوحة، فيما يتعلق بحقوق العمال الأجانب، وعدم توفر الكحول، وتقييد الحريات العامة والأثر البيئي.

وسيكون هناك ثلاث سفن سياحية في ميناء الدوحة بمقدورها استيعاب حتى 13 ألف شخص ينفقون بين 179 و800 دولار في الليلة.

ومقابل 423 دولارًا لليلة الواحدة، يستطيع المشجعون أن يبيتوا في خيم مكيفة على شاطئ البحر في الخور، شمال الدوحة، مزودة بحمامات داخلية، شاشات تلفزيون وملحقات مترفة، كما يجرى نصب ألف خيمة تقليدية، حيث يمكن للمشجعين تجربة التخييم على الطريقة القطرية دون تكييف، ولم يعلن المنظمون بعد عن الأسعار.

ألف غرفة فندقية في الدوحة
ويسعى بعض الملاك القطريين إلى الاستفادة من كأس العالم، ويطلبون ما يزيد على 4 آلاف دولار في الليلة الواحدة لشقق الدوحة، تتكون من شاليه واحد من غرفتي نوم معروضة على موقع بوكينغ دوت كوم booking.com بنحو خمسين ألف دولار في الليلة.

وفيما حجز الاتحاد الدولي (فيفا) 80% من 30 ألف غرفة فندقية في الدوحة، تُعرض بعض الأجنحة في السوق المفتوحة مقابل 5.500 دولار في الليلة.

ويقول مسؤول تنفيذي في مجال السفريات في الدوحة «هناك الكثير من المفاوضات الجارية بشأن الأسعار».

وشدد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم 2022 في مقابلة تلفزيونية هذا الأسبوع، على أن الإقامات الرسمية حصلت على دعم لإبقاء الأسعار منخفضة «يوفر القطاع الخاص أيضًا وحدات سكنية ولهم الحق في تحديد السعر الذي يرونه مناسبًا».

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