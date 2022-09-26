أنس جابر تحتفظ بوصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس

القاهرة - بوابة الوسط

احتفظت البولندية إيغا شفيونتك بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، أمام التونسية أنس جابر التي استمرت في الوصافة، والإسبانية باولا بادوسا التي عادت إلى المراكز الثلاثة الأولى على حساب الإستونية أنيت كونتافيت.

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وبذلك، تراجعت كونتافيت إلى المركز الرابع أمام الأميركية جيسيكا بيجولا التي لا تزال المصنفة الخامسة عالميًا، بينما تقدمت البيلاروسية أرينا سابالينكا مركزًا واحدًا لتصعد إلى المرتبة السادسة على حساب اليونانية ماريا ساكاري التي أصبحت المصنفة السابعة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وفي المراكز الثلاثة الأخيرة من قائمة العشرة الأوائل، لم يتغير وضع الأميركية كوكو جوف والرومانية سيمونا هاليب والفرنسية كارولين غارسيا، المصنفات الثامنة والتاسعة والعاشرة، على الترتيب في التصنيف الأخير.