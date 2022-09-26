رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» تحديد موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة التاسعة من المسابقة الكبرى المحلية، وسيلتقي الفريقان على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأحد 16 أكتوبر المقبل.

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وستقام المباراة في تمام الساعة الـ4:15 بتوقيت ليبيا، وكان الكلاسيكو الأخير بين الفريقين في الدور الثاني من دوري الموسم الماضي، وانتهى بفوز برشلونة بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب سانتياغو برنابيو، إلا أن ريال مدريد فاز باللقب.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 18 نقطة محققا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وكان ريال مدريد قد توج باللقب في الموسم الماضي بعد حصوله على المركز الأول، بينما حصل برشلونة على المركز الثاني.