إنريكي يضمد جراح الإسبان قبل موقعة البرتغال المصيرية في دوري أوروبا ولاتفيا تخطف الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط

صعد منتخب لاتفيا إلى المستوى الثالث في بطولة دوري أمم أوروبا، بعد تعادله مع مضيفه منتخب أندورا (1-1)، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى بالمستوى الرابع، التي شهدت فوز مولدوفيا على ليختنشتاين (2-0)، وبتلك النتائج، تصدر منتخب لاتفيا المجموعة برصيد 13 نقطة، وصعد للمستوى الثالث، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب مولدوفيا، الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة أيضاً.

ضربة قاصمة للإسبان قبل مواجهة البرتغال

بعد ساعات من تلقيه هزيمة غير متوقعة أمام سويسرا، خسر على أثرها صدارة المجموعة قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، استأنف المنتخب الإسباني تدريبه في المدينة الرياضية، ويضع نصب عينيه تحقيق الفوز على نظيره البرتغالي، الثلاثاء المقبل، لخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

- بوغبا ووالدته قيد الحماية الأمنية وشقيقه يخرج بتصريحات مثيرة تطال مبابي

يحاول المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي، تجهيز منتخب «لاروخا» على أرض الملعب، وسيعتمد أكثر على الاجتماعات ومشاهدة مقاطع فيديو تحلل المنافس، وتكشف نقاط الضعف التي يجب تحسينها، ومن بين البدلاء، لم يشارك يريمي بينو، الذي لعب كبديل في الشوط الثاني أمام سويسرا، مع المجموعة بنفس الوتيرة، بسبب شعوره بآلام طفيفة جعلته يتدرب مع معد بدني.

وشارك بقية اللاعبين في مران بالكرة في مساحات ضيقة والتصويب على المرمى لإحراز أهداف تمنح الفوز على البرتغال واقتناص صدارة المجموعة، وتكرار التواجد في ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية.