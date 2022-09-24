نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

القاهرة - بوابة الوسط

انسحب النجم الإسباني رافائيل نادال من كأس «ليفر» للتنس في لندن لأسباب شخصية، بعد أن شارك إلى جانب صديقه ومنافسه روجر فيدرر في مباراة بالزوجي، أسدل بعدها الستار على مسيرة النجم السويسري الطويلة الحافلة بالألقاب والإنجازات مع اللعبة.

وانتشرت على مواقع الإنترنت صور وتسجيلات لفيدرر ونادال اللذين تنافسا طويلًا في ملاعب التنس، بينما يبكيان بعد مشاركتها معًا في مباراة للزوجي ضمن المنتخب الأوروبي في كأس ليفر في لندن، بحسب «رويترز».

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وقال نادال، الذي حصد 22 لقبًا كبيرًا في حصيلة قياسية في وقت لاحق، إن جزءًا مهمًا منه رحل أيضًا عن بطولات التنس مع اعتزال فيدرر.

وقال منظمو البطولة اليوم السبت: «انسحب رافائيل نادال من البطولة لأسباب شخصية. وسيشارك كاميرون نوري بدلًا عنه».

ويتوقع نادال وزوجته ميري بيريو أيضًا ولادة طفلهما الأول قريبًا، لكنه سافر إلى العاصمة البريطانية للعب إلى جوار فيدرر في آخر ظهور للنجم السويسري في الملاعب.

وسيشارك الإيطالي ماتيو بريتيني في المنتخب الأوروبي في البطولة بدلًا عن فيدرر.