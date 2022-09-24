Atwasat

دموع نادال تمتزج بالرقصة الأخيرة للأسطورة فيدرر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 03:30 مساء
دموع نادال تمتزج بالرقصة الأخيرة للأسطورة فيدرر
دموع نادال وفيدرر. (إنترنت)
alwasat radio

كان من غير المعقول بالتأكيد أن تنتهي مسيرة روجر فيدرر المليئة بالألقاب بالهزيمة، لكن هذا ما حدث عندما خسر المايسترو السويسري البالغ من العمر 41 عامًا إلى جانب رافائيل نادال في ليلة عاطفية مليئة بالدموع في كأس ليفر للتنس أمس الجمعة.

وأمام 17500 متفرج في ملعب لندن أرينا O2، عاد فيدرر الحائز على 20 لقبًا كبيرًا بعد أكثر من عام للمشاركة في الرقصة الأخيرة جنبًا إلى جنب مع منافسه الكبير في نهاية لا تُنسى على نهر التايمز، بحسب «رويترز».

- فيدرر يخوض آخر مباراة بمسيرته في فريق واحد مع نادال أمام ثنائي أميركي
- الإسبانية موغوروزا تتأهل لربع نهائي بطولة طوكيو للتنس

وبعد تجاوز الوقت منتصف الليل بالفعل، أتيحت الفرصة لفيدرر ليحقق الفوز في مباراة الزوجي عندما كان الإرسال معه في نقطة الفوز بالمباراة في شوط فاصل متوتر، لكن لم يكن الأمر كذلك لأن الأميركيين جاك سوك وفرنسيس تيافو أفسدا هذا السيناريو.

وأرسل سوك ضربة أمامية ناجحة ليحقق الفوز (4-6 و7-6 و11-9) لفريق العالم، وبعد لحظة وجيزة من الصمت تقريبا حول الملعب المزدحم بدأت الجماهير في تحية عاطفية لفيدرر.

الجماهير اللندنية تنتظر وصول فيدرر
وكان على الجماهير اللندنية أن تنتظر وصول فيدرر ونادال، حيث شارك البريطاني آندي موراي والأسترالي أليكس دي ميناور في تبادل رائع للضربات في مباراة افتتاحية قوية، والتي فاز بها في النهاية دي ميناور.

ويعني فوز موراي بلقبين لبطولة ويمبلدون أنه رمز رياضي وطني، لكن الليلة كانت تدور بالكامل حول فيدرر، اللاعب الذي يقف إلى جوار مجموعة من عظماء الرياضة إلى جانب أمثال بيليه وتايجر وودز ومايكل جوردان ومحمد علي كلاي.

واستقبلت الجماهير فيدرر في أجواء احتفالية عند دخوله الملعب إلى جانب نادال لأداء رقصته الأخيرة.

وكتب فيدرر على حسابه في تويتر في وقت سابق «فعلت هذا آلاف المرات، لكن هذا المرة تبدو مختلفة، شكرًا لكل من سيأتي الليلة».

دموع نادال وفيدرر. (إنترنت)
دموع نادال وفيدرر. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: وجوه مشرفة أعطت للرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: وجوه مشرفة أعطت للرياضة
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
فينغر: أرسنال أمام فرصة ذهبية للفوز بـ«البريميرليغ» هذا الموسم لهذا السبب

فينغر: أرسنال أمام فرصة ذهبية للفوز بـ«البريميرليغ» هذا الموسم لهذا السبب
قطر تعلن عن اتفاق بمليارات الدولارات مع «توتال إنرجي»

قطر تعلن عن اتفاق بمليارات الدولارات مع «توتال إنرجي»
الخيار والعسل للتخلص من آثار الشمس

الخيار والعسل للتخلص من آثار الشمس
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
محللون: وساطة ولي عهد السعودية في أوكرانيا تعكس أهمية علاقاته مع روسيا

محللون: وساطة ولي عهد السعودية في أوكرانيا تعكس أهمية علاقاته مع روسيا
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا

الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟

لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
كونتي يدعو إلى مقاربة أوروبية مع روسيا والدفع نحو مفاوضات سلام

كونتي يدعو إلى مقاربة أوروبية مع روسيا والدفع نحو مفاوضات سلام
مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»

مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا

تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد

اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كريستيانو: جاهز لمونديال 2022 ويورو 2024
كريستيانو: جاهز لمونديال 2022 ويورو 2024
«كنتاكي» تقاضي مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدخل على خط الأزمة
«كنتاكي» تقاضي مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدخل على خط ...
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة ...
فيدرر يخوض آخر مباراة بمسيرته في فريق واحد مع نادال أمام ثنائي أميركي
فيدرر يخوض آخر مباراة بمسيرته في فريق واحد مع نادال أمام ثنائي ...
3000 شرطي تركي إلى قطر للمساعدة في تأمين كأس العالم
3000 شرطي تركي إلى قطر للمساعدة في تأمين كأس العالم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب ......
(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات
(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف ......
(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس
(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ......
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)...
فلاشينغ ميدوز: أنس جابر إلى نصف النهائي على حساب تومليانوفيتش
فلاشينغ ميدوز: أنس جابر إلى نصف النهائي على حساب ......
المزيد
نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب ......
دموع نادال تمتزج بالرقصة الأخيرة للأسطورة فيدرر
دموع نادال تمتزج بالرقصة الأخيرة للأسطورة فيدرر...
فينغر: أرسنال أمام فرصة ذهبية للفوز بـ«البريميرليغ» هذا الموسم لهذا السبب
فينغر: أرسنال أمام فرصة ذهبية للفوز بـ«البريميرليغ» هذا ......
3000 شرطي تركي إلى قطر للمساعدة في تأمين كأس العالم
3000 شرطي تركي إلى قطر للمساعدة في تأمين كأس العالم...
فيدرر يخوض آخر مباراة بمسيرته في فريق واحد مع نادال أمام ثنائي أميركي
فيدرر يخوض آخر مباراة بمسيرته في فريق واحد مع نادال أمام ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط