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فينغر: أرسنال أمام فرصة ذهبية للفوز بـ«البريميرليغ» هذا الموسم لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 01:25 مساء
فينغر: أرسنال أمام فرصة ذهبية للفوز بـ«البريميرليغ» هذا الموسم لهذا السبب
أرسين فينغر. (رويترز)
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أكد المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي أرسين فينغر، أن النادي اللندني أمامه فرصة جيدة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» هذا الموسم في ظل عدم وجود فريق مهيمن على المسابقة.

وحصد أرسنال صاحب الصدارة 18 نقطة من أول سبع جولات في الموسم بينما يحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة ويأتي توتنهام هوتسبير اللندني ثالثًا برصيد 17 نقطة أيضًا، بحسب «رويترز».

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وقال الفرنسي فينغر الذي تولى تدريب أرسنال ما بين 1996 و2018 لشبكة سكاي سبورتس «أقول إن أرسنال أمامه فرصة جيدة للفوز باللقب هذا الموسم، لأنني لا أرى أي فريق يهيمن تمامًا على البطولة».

وأضاف «أعتقد أنها فرصة جيدة لتحقيق ذلك هذا الموسم، بالطبع. هذا الموسم يختلف قليلًا أيضًا بسبب وجود كأس العالم في منتصف الموسم، ولا نعرف كيف سيكون تأثير هذه البطولة على أداء اللاعبين ومستوى الفرق، بصفة عامة أنا أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للفريق هذا الموسم».

وبعد العطلة الدولية الحالية سيلتقي أرسنال مع الجار اللندني توتنهام هوتسبير في أول أكتوبر المقبل، في إطار منافسات «البريميرليغ».

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