Atwasat

فيدرر يخوض آخر مباراة بمسيرته في فريق واحد مع نادال أمام ثنائي أميركي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 01:47 مساء
فيدرر يخوض آخر مباراة بمسيرته في فريق واحد مع نادال أمام ثنائي أميركي
أسطورة كرة التنس لسويسري روجيه فيدرر. (الإنترنت)
alwasat radio

سيخوض النجم السويسري روجيه فيدرر آخر مباراة رسمية له في مسيرته غدًا الجمعة إلى جانب منافسه الأبدي الإسباني رافايل نادال في فئة الزوجي ضمن المنتخب الأوروبي لكأس لايفر لكرة التنس.

وأثار فيدرر، الحائز على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الأسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في «كأس لايفر».

وسيتواجه فيدرر ونادال مع الأميركيين جاك ستوك وفرنسيس تيافو مساء الجمعة، قبل أن يسدل السويسري الستار على مسيرة حافلة بعمر الحادية والأربعين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس

وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية

الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية
أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا

أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا
ساركوزي-القذافي: تفاصيل أرشيف رقمي جديد لمساعد الرئيس الفرنسي السابق يخرج إلى الواجهة

ساركوزي-القذافي: تفاصيل أرشيف رقمي جديد لمساعد الرئيس الفرنسي السابق يخرج إلى ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية...
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟

ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟
ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر

ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر
بيانات «المحاسبة»: 544 مليون دولار زيادة في رواتب الدبلوماسيين خلال 2021

بيانات «المحاسبة»: 544 مليون دولار زيادة في رواتب الدبلوماسيين خلال 2021
الأمم المتحدة: 1.3 مليون طفل ليبي خسروا سنة من التعلم بسبب الجائحة

الأمم المتحدة: 1.3 مليون طفل ليبي خسروا سنة من التعلم بسبب الجائحة
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022
روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا

روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا
ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار

ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة ...
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدوري الإيطالي يعاقب مورينيو بالإيقاف
الدوري الإيطالي يعاقب مورينيو بالإيقاف
مونديال 2022: أمير قطر يؤكد أن الأبواب مفتوحة للمشجعين دون تمييز
مونديال 2022: أمير قطر يؤكد أن الأبواب مفتوحة للمشجعين دون تمييز
استبعاد الألمانيين نوير وغوريتسكا من دوري الأمم الأوروبية
استبعاد الألمانيين نوير وغوريتسكا من دوري الأمم الأوروبية
الإسبانية موغوروزا تتأهل لربع نهائي بطولة طوكيو للتنس
الإسبانية موغوروزا تتأهل لربع نهائي بطولة طوكيو للتنس
كريستيانو: جاهز لمونديال 2022 ويورو 2024
كريستيانو: جاهز لمونديال 2022 ويورو 2024
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب ......
(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات
(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف ......
(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس
(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ......
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)...
فلاشينغ ميدوز: أنس جابر إلى نصف النهائي على حساب تومليانوفيتش
فلاشينغ ميدوز: أنس جابر إلى نصف النهائي على حساب ......
المزيد
فيدرر يخوض آخر مباراة بمسيرته في فريق واحد مع نادال أمام ثنائي أميركي
فيدرر يخوض آخر مباراة بمسيرته في فريق واحد مع نادال أمام ......
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة ......
«كنتاكي» تقاضي مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدخل على خط الأزمة
«كنتاكي» تقاضي مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدخل على خط......
كريستيانو: جاهز لمونديال 2022 ويورو 2024
كريستيانو: جاهز لمونديال 2022 ويورو 2024...
الإسبانية موغوروزا تتأهل لربع نهائي بطولة طوكيو للتنس
الإسبانية موغوروزا تتأهل لربع نهائي بطولة طوكيو للتنس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط