فيدرر يخوض آخر مباراة بمسيرته في فريق واحد مع نادال أمام ثنائي أميركي

القاهرة - بوابة الوسط

سيخوض النجم السويسري روجيه فيدرر آخر مباراة رسمية له في مسيرته غدًا الجمعة إلى جانب منافسه الأبدي الإسباني رافايل نادال في فئة الزوجي ضمن المنتخب الأوروبي لكأس لايفر لكرة التنس.

وأثار فيدرر، الحائز على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الأسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في «كأس لايفر».

وسيتواجه فيدرر ونادال مع الأميركيين جاك ستوك وفرنسيس تيافو مساء الجمعة، قبل أن يسدل السويسري الستار على مسيرة حافلة بعمر الحادية والأربعين.