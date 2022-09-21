كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

القاهرة - بوابة الوسط

وقع الإيطالي فابيو كانافارو، اليوم الأربعاء، عقده كمدرب جديد لبينفينتو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، في أولى تجاربه التدريبية الأوروبية، وأعلن النادي الإيطالي: «بينفينتو مسرور بالإعلان عن ثقته في منح منصب المدرب لفابيو كانافارو».

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وعقب التدريب خارج الحدود الأوروبية لفرق مثل النصر السعودي وغوانزو الصيني والمنتخب الوطني الصيني، يخوض كانافارو أول تجربة له في قيادة فريق في أوروبا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وسيقود كانافرو الحائز على جائزة الكرة الذهبية في 2006، اعتبارًا من غدٍ الخميس بينفينتو الذي تعرض لثلاث خسائر، وحقق انتصارين، وتعادل في أول ست جولات، ليحل في المركز الـ13 في الترتيب.