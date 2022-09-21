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كريستيانو: جاهز لمونديال 2022 ويورو 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 04:07 مساء
كريستيانو: جاهز لمونديال 2022 ويورو 2024
كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : الإنترنت)
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أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو أن مشواره الكروي لم ينته بعد، وأنه يشعر بالحافز ومستعد للمشاركة مع بلاده في مونديال 2022 وفي أمم أوروبا «يورو 2024».

- رونالدو على رأس قائمة البرتغال لمواجهتي التشيك وإسبانيا بدوري الأمم الأوروبية

وقال المهاجم البرتغالي بصفوف مانشستر يونايتد، خلال حصوله على جائزة «كيناس دو أورو»، التي قدمها الاتحاد البرتغالي لأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني: «إنه لمن دواعي فخري الحصول على جائزة بهذا المستوى كأفضل هداف للمنتخب»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

ويتواجد كريستيانو، الذي سجل 117 هدفًا في 189 مباراة للمنتخب، في لشبونة لخوض مواجهتي التشيك وإسبانيا بدوري الأمم الأوروبية.

واستغل كريستيانو (37 عامًا) الحدث للحديث بشأن مستقبله، إذ قال: «مشواري لم ينته بعد، أشعر بالحافز وطموحي لا يزال مرتفعًا للغاية، أنا في المنتخب مع العديد من اللاعبين الشباب والذين لديهم مستقبل رائع، وأريد مواصلة مشواري مع المنتخب في المونديال وفي يورو 2024».

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