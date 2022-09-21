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الإسبانية موغوروزا تتأهل لربع نهائي بطولة طوكيو للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 03:26 مساء
الإسبانية موغوروزا تتأهل لربع نهائي بطولة طوكيو للتنس
الإسبانية موغوروزا. (أرشيفية : الإنترنت)
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تأهلت الإسبانية غاربيني موغوروزا، اليوم الأربعاء، لربع نهائي بطولة طوكيو للتنس، عقب فوزها على اليونانية ديسبينا باباميتشايل.

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حققت موغوزرا، المصنفة الـ12 عالميا، الفوز على باباميتشايل، المصنفة رقم 213 بين لاعبات التنس المحترفات، بنتيجة (6-4 و6-2) في مباراة استغرقت ساعة و26 دقيقة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وستواجه اللاعبة الإسبانية في الدور ربع النهائي الفائزة من المباراة التي تجمع بين الروسية ليودميلا سامسونوفا والصينية وانغ شينيو.

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