استبعاد الألمانيين نوير وغوريتسكا من دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منتخب ألمانيا، اليوم الأربعاء، استبعاد الحارس مانويل نوير، ولاعب الوسط ليون غوريتسكا من التشكيلة لمبارتي المجر وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية بعد إصابتهما بـ«كوفيد-19».

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قالت الناطقة باسم المنتخب الألماني في مؤتمر صحفي: «إن اللاعبين سيغادران فندق الفريق في وقت لاحق اليوم»، بحسب «رويترز».

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه جرى استدعاء أوليفر باومان حارس هوفنهايم ليحل محل نوير، بينما سيكون هناك المزيد من الاستدعاءات في وقت لاحق.

وسيلعب منتخب ألمانيا مع المجر الجمعة قبل أن يسافر إلى إنجلترا في 26 سبتمبر الجاري، حيث يعكف على تعزيز التشكيلة قبل مونديال 2022 في نوفمبر.