مونديال 2022: أمير قطر يؤكد أن الأبواب مفتوحة للمشجعين دون تمييز

القاهرة - بوابة الوسط

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أنه سيتم الترحيب بجميع المشجعين في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام «دون تمييز».



وقد كافح منظمو البطولة التي تنطلق في الدولة الخليجية في 20 نوفمبر المقبل، لطمأنة الجماعات الحقوقية بأن مجتمعات المثليين لن تواجه أي إجراءات في المونديال، وفق وكالة «فرانس برس». وقال الشيخ تميم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «ها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا لهم جميعا دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس».