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مونديال 2022: أمير قطر يؤكد أن الأبواب مفتوحة للمشجعين دون تمييز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 10:47 صباحا
مونديال 2022: أمير قطر يؤكد أن الأبواب مفتوحة للمشجعين دون تمييز
أمير قطر تميم بن حمد خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 20 سبتمبر 2022 (قنا)
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أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أنه سيتم الترحيب بجميع المشجعين في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام «دون تمييز».

وقد كافح منظمو البطولة التي تنطلق في الدولة الخليجية في 20 نوفمبر المقبل، لطمأنة الجماعات الحقوقية بأن مجتمعات المثليين لن تواجه أي إجراءات في المونديال، وفق وكالة «فرانس برس». وقال الشيخ تميم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «ها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا لهم جميعا دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس».

تميم بن حمد: قطر قادرة على أن تقدم فضاء مريحا للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب
 وتابع «سوف يفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم»، دون أن يذكر جماعات محددة. ورأى أنه «في هذه البطولة، التي تقام للمرة الأولى في دولة عربية ومسلمة، وللمرة الأولى في الشرق الأوسط عموما، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي، كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء مريحا للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب». وتتوقع قطر الغنية بالغاز أن يزورها أكثر من مليون شخص خلال المونديال.

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