الدوري الإيطالي يعاقب مورينيو بالإيقاف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة الانضباط في الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقوبات الجولة السابعة من المسابقة، والتي شملت عقوبة عى مدرب روما، جوزيه مورينيو.

وعاقبت رابطة الدوري الإيطالي جوزيه مورينيو، وفقا لـ«كورة»، بالإيقاف لمدة مباراة واحدة، ولن يتواجد أمام إنتر ميلان في الجولة الثامنة.

اعتراض على الحكم

وجاءت عقوبة جوزيه مورينيو، بسبب اعتراضه على حكم مباراة فريقه روما أمام أتالانتا. ويستعد روما لمواجهة مضيفه إنتر ميلان، في الجولة الثامنة من عمر الكالتشيو.

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