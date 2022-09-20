بالصور.. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح مهاجم ليفربول، وصل مساء اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة؛ للانضمام للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين في ختام أول معسكر تدريبي يقوده البرتغالي روي فيتوريا المدرب الجديد للفراعنة.

ونشر الاتحاد بموقعه الرسمي، صورًا من وصول صلاح، وعلق عليها: «وصل اللاعب إلى معسكر منتخب مصر ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية».

اكتمال قائمة الفراعنة

وبوصول صلاح اكتملت القائمة التي اختارها فيتوريا، والتي تضم 27 لاعبًا سيعتمد عليهم المدرب في الوديتين. بعدما استدعى فيتوريا 7 محترفين في الخارج ضمن التشكيلة.

وضمت التشكيلة القائد صلاح ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وأحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي وزميله بالفريق طارق حامد.

- محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا مع انطلاق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي

- رأسية ماتيب تهدي ليفربول فوزا قاتلا على أياكس في دوري الأبطال

وفيما يلي تشكيلة المنتخب المصري:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي.

مدافعون: كريم فؤاد وعمر جابر وعلي جبر وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم وأسامة جلال ومحمود حمدي (الونش) ومحمد حمدي وأحمد أبوالفتوح.

لاعبو الوسط: حمدي فتحي وطارق حامد وأيمن أشرف ومحمود حمادة وإمام عاشور وإسلام عيسى وأحمد سيد (زيزو) ومحمد إبراهيم.

مهاجمون: محمد صلاح وعبدالرحمن مجدي وأحمد حسن (كوكا) ومروان حمدي ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود حسن (تريزيجيه).

محمد صلاح مهاجم ليفربول يصل القاهرة؛ للانضمام للمنتخب المصري. (الإنترنت)

محمد صلاح مهاجم ليفربول يصل القاهرة؛ للانضمام للمنتخب المصري. (الإنترنت)