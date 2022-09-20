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أتلتيكو مدريد يصدر بيانا رسميا لإدانة الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 09:43 مساء
أتلتيكو مدريد يصدر بيانا رسميا لإدانة الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس
مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور يتعرض لإساءة عنصرية من جماهير أتلتيكو مدريد. (الإنترنت)
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أدان أتليتيكو مدريد، خطاب الكراهية بعدما انتشر مقطع مصور لجماهيره يرددون إساءة عنصرية لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، خارج ملعب متروبوليتانو قبل مباراة الأحد.

وكان من السهل الاستماع إلى المئات من مشجعي أتلتيكو خلال الهتاف «أنت قرد يا فينيسيوس، أنت قرد» في مقطع فيديو نشرته إذاعة كوبي الإسبانية قبل انطلاق قمة انتهت بفوز ريال 2-1 خارج ملعبه.

بيان أتلتيكو مدريد
وقال النادي في بيان، وفقا لـ«رويترز»: «يدين أتلتيكو مدريد بشدة الهتافات غير المقبولة التي أطلقتها أقلية من الجماهير خارج الملعب قبل إقامة مباراة القمة المحلية.. العنصرية من أكبر الآفات في مجتمعنا وللأسف عالم كرة القدم والأندية لا يخلو منها».

وتابع: «دائمًا ما تميز نادينا لأنه يفتح أبوابه للجماهير من مختلف الجنسيات والثقافات والعرقيات والطبقات الاجتماعية ولا يمكن لقلة أن تشوه صورة الجماهير الغفيرة التي تدعم فريقها بشغف واحترام للمنافس».

تشبيه سلوك فينيسيوس بالقرد
وانبرى بيليه ونيمار وعدد من نجوم كرة القدم البرازيلية للدفاع عن اللاعب (22 عاما) يوم الجمعة بعدما انتقد ناقد في التلفزيون الإسباني احتفال فينيسيوس بالأهداف وشبه سلوكه بالقرد، وهو ما أثار انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره تشبيهًا عنصريًا.

ونشر فينيسيوس مقطعًا مصورًا مؤثرًا لمدة دقيقتين يوم الجمعة ردًا على ما اعتبره إهانة تنم عن «كراهية الأجانب والعنصرية» قال فيه «لن أتوقف عن الرقص» وإن «سعادة أي برازيلي أسود ناجح في أوروبا تضايق الكثيرين».

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وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر فيه عن دعم لاعبه وقال إنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الناقد.

لا تهاون مع العنصرية
وأضاف أتلتيكو مدريد إنه يتعاون مع السلطات لتحديد الجماهير التي أطلقت الإساءات العنصرية لمعاقبتهم. موضحًا: «هذه الهتافات تثير اشمئزازًا وسخطًا شديدين ولن نسمح لأي فرد بالاختباء وراء ألواننا ليطلق إهانات عنصرية أو معادية للأجانب.. نحن في أتلتيكو لا نتهاون مطلقًا مع العنصرية، ونلتزم بصورة تامة بمكافحة هذه الآفة الاجتماعية ولن نتوقف حتى نقضي عليها».

وأشار النادي الإسباني وفقا لـ«رويترز»: «لهذا اتصلنا بالسلطات لنعرض تعاوننا الكامل في التحقيق في الأحداث التي وقعت خارج الملعب ونطالب بتحديد الأشخاص المتورطين لطردهم فورا من النادي».

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