رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إيقاف أنخيل دي ماريا، مهاجم يوفنتوس مباراتين ليغيب عن مواجهتي بولونيا وميلان، وذلك بسبب الاعتداء بمرفقه على أرماندو إيتسو في صدره في هزيمة مفاجئة 1-صفر خارج ملعبه أمام مونزا يوم الأحد الماضي.

طرد

وأفلت الدولي الأرجنتيني، الذي طرده الحكم قبل الاستراحة بخمس دقائق، من عقوبة إيقاف أطول مدة بسبب هذا التصرف العنيف حيث قال قاضي دوري الدرجة الأولى إن اللاعب المنافس لم يتعرض لإصابة.

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والإيقاف لمدة مباراتين عقوبة تلقائية «للسلوك غير الرياضي الخطير». وغاب دي ماريا بالفعل عن ثلاث مباريات في جميع المسابقات بسبب الإصابة هذا الموسم.