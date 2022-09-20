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رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 09:30 مساء
رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا
دوري الدرجة الأولى الإيطالي يعلن إيقاف أنخيل دي ماريا مهاجم يوفنتوس مباراتين. (الإنترنت)
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أعلن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إيقاف أنخيل دي ماريا، مهاجم يوفنتوس مباراتين ليغيب عن مواجهتي بولونيا وميلان، وذلك بسبب الاعتداء بمرفقه على أرماندو إيتسو في صدره في هزيمة مفاجئة 1-صفر خارج ملعبه أمام مونزا يوم الأحد الماضي.

طرد
وأفلت الدولي الأرجنتيني، الذي طرده الحكم قبل الاستراحة بخمس دقائق، من عقوبة إيقاف أطول مدة بسبب هذا التصرف العنيف حيث قال قاضي دوري الدرجة الأولى إن اللاعب المنافس لم يتعرض لإصابة.

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والإيقاف لمدة مباراتين عقوبة تلقائية «للسلوك غير الرياضي الخطير». وغاب دي ماريا بالفعل عن ثلاث مباريات في جميع المسابقات بسبب الإصابة هذا الموسم.

يوفنتوس في المركز الثامن
ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 10 نقاط من سبع مباريات ويستضيف بولونيا في الثاني من أكتوبر، بعد فترة التوقف الدولية ويزور ميلان بعد ستة أيام أخرى.

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