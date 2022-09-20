رابطة الدوري الإسباني تدين خطاب الكراهية بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية

القاهرة - بوابة الوسط

أدانت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، خطاب الكراهية بعد تصوير جماهير أتليتيكو مدريد أثناء توجيه إساءة عنصرية لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور خارج ملعب متروبوليتانو قبل مباراة الأحد.

وكان من السهل الاستماع إلى المئات من مشجعي أتليتيكو خلال الهتاف «أنت قرد يا فينيسيوس، أنت قرد» في مقطع فيديو نشرته إذاعة كوبي الإسبانية قبل انطلاق قمة انتهت بفوز ريال (2-1) خارج ملعبه.

مت يا فينيسيوس

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماهير قلدت أصوات القردة وهتفت «مت يا فينيسيوس» خلال سير المباراة.

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تعليق متحدث الليغا

وقال متحدث باسم رابطة الدوري في بيان «خطاب الكراهية ليس له مكان في الدوري الإسباني، ونعمل مع الأندية والسلطات لتحديد أي حالة من هذا القبيل وتقديمها إلى العدالة».

وأضاف: «ندين كل ما حدث داخل الملعب وخارجه.. نحن نعمل مع الأندية للحفاظ على كرة القدم ودية وممتعة». وتابع البيان: «تبلغ رابطة الدوري الإسباني السلطات دائما عن أي وقائع لخطاب الكراهية أو العنف وتساعد في سير التحقيقات.. سنفعل الأمر ذاته بخصوص ما حدث مساء الأحد». ولم يعلق الناديان على الواقعة.