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الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 05:35 مساء
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024. (الإنترنت)
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واصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات ضد روسيا، بسبب الحرب على أوكرانيا، فيما يخص بطولاتها القارية.

وقرر الاتحاد الأوروبي استبعاد منتخب روسيا من بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024)، وذلك عقب حظر الفرق الروسية من جميع مسابقات «يويفا» خلال موسم 2022/23 بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الروسي، في بيان رسمي وفقا لـ«كورة»: «منتخبنا لن يشارك في قرعة تصفيات يورو 2024 التي ستقام يوم 9 أكتوبر في فرانكفورت».

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تعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية
وأضاف: «يعود الأمر إلى قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في فبراير بتعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات التي تقام تحت مظلة اليويفا حتى إشعار آخر».

طعن على قرار الحظر
وأشار الاتحاد الروسي إلى أنه طعن على قرار الحظر المفروض على الفرق الروسية، لكنه خسر استئنافه الأول في المحكمة الرياضية.

وأوضح الاتحاد الروسي أنه ينتظر حاليًا النص الكامل لقرار المحكمة الرياضية، وبعد دراسته سيجري اتخاذ قرار بشأن خطوات أخرى في الإطار القانوني.

تعرف على آخر مشاركة لروسيا
وكانت آخر مشاركة لروسيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية في يورو 2020، التي أقيمت في صيف 2021، وخرجت من الدور الأول، بعدما حلت في المركز الأخير من مجموعتها الثانية والتي ضمت بلجيكا والدنمارك وفنلندا.

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