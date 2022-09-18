آرسنال يهزم برينتفورد بثلاثية ويستعيد صدارة «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» مجددًا بفوز مريح بثلاثة أهداف نظيفة على مضيفه برينتفورد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة، وافتتح المدافع الفرنسي ويليام ساليبا في الدقيقة 17، ثلاثية الضيوف بالهدف الأول، على ملعب برينتفورد، بعدها بدقائق معدودة، عزز المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس أفضلية الغانرز بهدف ثان في الدقيقة 28.

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وفي مطلع الشوط الثاني، أكد لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا أفضلية كتيبة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا بهدف ثالث في الدقيقة 49، وبهذا الفوز، يضيف «الغانرز» ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيدهم الذي ارتفع إلى 18 نقطة في صدارة الجدول، متفوقين بنقطة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ17 نقطة وهو نفس رصيد توتنهام الذي يحل في المركز الثالث بفارق الأهداف.

أما برينتفورد، فقد تلقى الهزيمة الثانية له هذا الموسم ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز التاسع، موقتًا، لحين استكمال باقي مباريات الأسبوع.